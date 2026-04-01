Guatemaltecos viajan en Miércoles Santo: Afluencia en buses

Alta afluencia de personas se observa este Miércoles Santo, 1 de abril, en las diferentes estaciones de buses desde donde buscan viajar a diferentes departamentos para visitar a familiares, regresar a sus lugares de origen o aprovechar el período de descanso para acudir a algunos destinos turísticos, principalmente las playas y balnearios, o bien participar en actividades religiosas.
Emisoras Unidas llevó a cabo una visita a la Central de Mayoreo (Cenma), en la zona 12, desde donde salen las unidades de transporte extraurbano con destino al sur del país. Las largas filas son notorias en esta estación, donde las personas esperan formadas para poder abordar de manera ordenada cada bus que está por partir hacia sus destinos.
Una de las principales dudas de parte de los usuarios es cuánto tendrán que pagar de tarifa, ya que en las últimas semanas el incremento en los precios de los combustibles ha sido tema de discusión en distintos ámbitos y, hasta ahora, sigue sin resolverse. El galón de diésel se acerca cada vez más a los 44 quetzales.
Uno de los pilotos de los Transportes Esmeralda, que se identificó como Omar, compartió que a pesar del alza de los combustibles no han incrementado el precio. Compartió que, en general, se cobran Q3.45 por kilómetro, lo que suma Q58 en el tramo que él cubre, que es desde la capital hacia Mazatenango, Suchitepéquez.
"Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es cobrando Q60 para no tener problemas con la autoridad en el camino, porque hay mucho retén. Están viendo lo que es alcoholímetro, llantas, vehículo. Tratamos de acomodarnos al bolsillo de las personas, porque no podemos afectarlos, pues tenemos necesidad de ellos también no solo hoy, sino otros días, y ha estado bastante silencio", expresó.
Sin embargo, reconoció que, en su opinión, el pasaje debería fijarse en un rango entre los Q70 y Q75, tomando en cuenta que el galón de diésel supera los Q42.00.
Mientras tanto, Raymundo Colaj, piloto de Transportes La Macarena, quien se preparaba para realizar su primer viaja con destino a El Tumbador, San Marcos, compartió que está "un poco silencio", con respecto a años anteriores en este período; sin embargo, mencionó que esta situación podría cambiar con el paso de las horas y los días. En cuanto a la tarifa, aseguró desconocer el tema.
En la visita realizada al Cenma, se obtuvo información sobre algunos precios que se manejan, siendo los siguientes:
- San Marcos - Q150
- Nahualate - Q130
- El Tumbador - Q120
- Coatepeque - Q100
- Mazatenango - Q60
Robert Chávez, uno de los viajeros, expuso que viaja hacia Retalhuleu y que va a visitar a su familia. "Vamos de vacaciones. Se siente bien poder convivir con los abuelos", expresó. En cuanto al costo, compartió que sería de Q100 por la ida hacia el turístico departamento.
Hacia destinos del occidente
También en la estación que funciona en la 41 calle de la zona 8 de la Ciudad de Guatemala se observa alta afluencia. En esta ocasión, hay servicio de transporte de microbuses, ante la falta de algunos buses extraurbanos.
En este punto, los guatemaltecos abordan las unidades que se dirigen hacia diferentes puntos del occidente del país. Algunos precios que se manejan son:
- Huehuetenango - Q110
- San Marcos - Q100
- Quetzaltenango - entre Q80 y Q90
- Sololá - Q60
Denilson García, al abordar una unidad de transporte en este sector, compartió con Emisoras Unidas que su destino es Panajachel, Sololá, donde permanecerá durante tres días. "Vamos con toda la familia a dar la vuelta. Nos cobraron 60, la verdad es que sí subió, pero así es la fecha", expresó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.