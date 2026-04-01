 Precios de combustibles: galón de diésel supera los Q43
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Precios de combustibles al alza: galón de diésel se acerca a los Q44

Las autoridades mantienen las acciones de verificación en los expendios.

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Una persona entrega dinero en una estación de gasolina en Ciudad de Guatemala, EFE
Una persona entrega dinero en una estación de gasolina en Ciudad de Guatemala / FOTO: EFE

El precio de los combustibles continúa al alza en Guatemala. La tendencia se refleja este Miércoles Santo, en el que un monitoreo reveló que en algunos centros de servicio se registran nuevos incrementos, de hasta un quetzal, en el galón de gasolina y diésel.

Tras hacer una verificación en los centros de servicio de la capital, se observaron los siguientes valores aproximados para autoservicio:

  • Q39.49 regular
  • Q40.49 súper
  • Q42.49 diésel

En el área metropolitana el precio del diésel se acerca a los Q43.00 el galón; sin embargo, en el interior del país ya sobrepasa ese monto acercándose cada vez más a los Q44.00.

De acuerdo con el último monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en los centros de servicio en la modalidad de servicio completo se observaron valores de:

  • Q39.55 regular
  • Q40. 57 súper
  • Q43.49 diésel
Congreso aplaza debate sobre combustibles hasta después de Semana Santa

El Legislativo sigue sin acuerdos para dar respuesta ante el incremento al precio de los combustibles. Mientras tanto, continúan las protestas de transportistas y pronunciamientos de parte de distintos sectores que exigen soluciones.

Operativos en expendios

Las autoridades del Gobierno guatemalteco aumentaron los operativos para vigilar que no exista especulación con el precio de estos productos ante la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

"Sabemos que muchas familias guatemaltecas están preocupadas por el impacto de la crisis mundial del petróleo, porque si los precios de los carburantes suben en los mercados externos, este dato se puede o no reflejar en la economía del hogar", indicó recientemente el presidente Bernardo Arévalo en rueda de prensa.

El mandatario aseveró: "por ello estamos en un estado constante de vigilancia de los expendedores de combustibles, para evitar que los cambios que puedan suceder se generen por la especulación de gente que se aprovecha de estas situaciones".

Debido a dicha posibilidad, el Gobierno ha aumentado la verificación de los precios por parte de los expendedores de combustibles.

Mientras tanto, en el Congreso de la República se ha abordado el tema, pero sin consensos hasta el momento sobre si se podría aplicar algún subsidio u otro tipo de alivio al tema del alza en los combustibles. Según la junta directiva de ese organismo, será hasta después de Semana Santa que se retomará la discusión al respecto.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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