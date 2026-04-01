 Activan plan de seguridad vial de Semana Santa
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Plan de seguridad vial para Semana Santa: Puntos de asistencia y consejos clave

Autoridades viales despliegan asistencia y monitoreo en siete sectores clave, impulsando la prevención de siniestros y la conducción responsable en el país.

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Equipos interinstitucionales mantienen operativos en carreteras durante la Semana Santa 2026., Provial
Equipos interinstitucionales mantienen operativos en carreteras durante la Semana Santa 2026. / FOTO: Provial

Durante la Semana Santa, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) implementa la campaña "En ruta cuidamos de ti" para reforzar la seguridad en todas las carreteras del país. El objetivo principal es reducir accidentes y fortalecer la cultura de responsabilidad al volante, destacando el papel activo de cada conductor en la prevención de incidentes viales.

La campaña pone el énfasis en la importancia de que los conductores respeten las normas de tránsito, conduzcan con precaución y tomen decisiones responsables antes y durante cada viaje. Entre los principales lineamientos, Provial sugiere realizar una revisión exhaustiva del estado mecánico del vehículo, cumplir con los límites de velocidad establecidos, evitar cualquier distracción al conducir, portar siempre el cinturón de seguridad y abstenerse de manejar bajo los efectos del alcohol.

La entidad señaló que, a través de la campaña "En ruta cuidamos de ti", se busca fomentar conocimiento y actitudes preventivas en la población, demostrando que cada acción responsable aporta a una movilidad más segura. Con ese objetivo, las brigadas mantienen labores diarias para garantizar asistencia, monitoreo constante y asesoría a los conductores durante todos los días de Semana Santa y en el resto del año.

Recomendaciones clave para viajar seguro

La Provial compartió una serie de medidas que pueden ser implementadas por los conductores para reducir el riesgo de incidentes:

  •     Verificar el funcionamiento adecuado de frenos, luces y llantas antes de partir.
  •     Mantener una velocidad dentro de los parámetros legales y ajustada a las condiciones del clima o carretera.
  •     Evitar el uso del teléfono celular u otros distractores al manejar.
  •     Usar de forma obligatoria el cinturón de seguridad, tanto para el conductor como para los pasajeros.
  •     No manejar después de consumir bebidas alcohólicas, para garantizar la seguridad propia y de los demás.
Semana Santa 2026: Restricción del transporte pesado comienza este miércoles

Durante el asueto de Semana Santa, se implementan restricciones al transporte de carga en Guatemala, buscando mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico nacional.

Brigadas de asistencia en puntos estratégicos

Durante la Semana Mayor, las brigadas de Provial despliegan operativos en puntos estratégicos del país para brindar asistencia vehicular, orientar a los conductores y monitorear la fluidez del tránsito. Los puestos de atención se localizan en los siguientes sectores de la red vial nacional:

  •     Kilómetro 73+500, ruta CA-9 Sur, sector de Guateque.
  •     Kilómetro 33, ruta CA-1 Oriente, sector El Chilero.
  •     Kilómetro 147, ruta CA-2 Occidente, San Antonio Suchitepéquez.
  •     Kilómetro 191, ruta RN-01 Occidente, Salcajá.
  •     Kilómetro 100, ruta CA-9 Norte, San Cristóbal Acasaguastlán.
  •     Kilómetro 216, ruta CA-9 Norte, Mariscos, Los Amates, Izabal.
  •     Kilómetro 272, ruta CA-13, Río Dulce.

Estas ubicaciones han sido seleccionadas con base en la afluencia de vehículos y la presencia de riesgos viales, permitiendo ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidente.

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