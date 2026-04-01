Semana Santa 2026: Inicia restricción transporte pesado

Durante la Semana Santa de 2026, la circulación del transporte pesado en Guatemala estará estrictamente restringida desde las 12:00 horas de este Miércoles Santo, 1 de abril; hasta las 23:59 horas del domingo 5 de abril, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial en todo el país.
Las autoridades anunciaron estas medidas para uno de los periodos con mayor desplazamiento en las carreteras del país. La restricción prohíbe que los vehículos de carga transiten por el territorio guatemalteco, salvo excepciones para quienes transportan productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, grúas y equipos audiovisuales destinados a eventos que cuenten con autorización oficial.
El Acuerdo Ministerial 239-2026, publicado recientemente en el diario oficial, estableció la restricción que busca reducir congestionamientos, evitar siniestros viales y facilitar el movimiento de familias y turistas a lo largo del país en la Semana Mayor
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Dirección General de Transporte (DGT), coordina la implementación para asegurar trayectos seguros por las rutas principales, secundarias y los corredores turísticos. Esta iniciativa se dirige especialmente a garantizar que familias y visitantes circulen sin complicaciones durante estos días.
Control estricto y autorizaciones digitales
Solo se permitirá la circulación de unidades exentas bajo condiciones específicas y con controles rigurosos. Los conductores de estos vehículos deberán tramitar un código QR, requisito que se gestiona sin costo en el portal oficial de la DGT. Para obtenerlo, el solicitante debe registrar información completa sobre la carga y el trayecto que realizará.
El uso del código QR, que ya ha funcionado de manera eficiente durante los operativos de Navidad y Año Nuevo, permite a los equipos de control en carretera verificar rápidamente la validez y tipo de mercancía transportada. La DGT ofrece tutoriales detallados en su página web para guiar a los transportistas paso a paso en la obtención y utilización del documento digital obligatorio.
Este sistema digital agiliza la labor de fiscalización y asegura que solo circulen vehículos realmente autorizados en momentos de alta movilidad. Las autoridades ven en esta herramienta un recurso clave para minimizar infracciones y garantizar que la movilidad de productos esenciales no se interrumpa, mientras se protege la seguridad vial de la población guatemalteca.
Recomendaciones para la ciudadanía
Las autoridades emitieron consejos claros a la población para reducir riesgos y mejorar la experiencia de viaje:
- Planifique sus viajes con anticipación.
- Respete los límites de velocidad en todo momento.
- Extreme las medidas de seguridad, especialmente en tramos de alto tránsito turístico.
Además, se desarrollan campañas de concienciación y se fortalecen los controles viales con tecnología moderna, para optimizar la supervisión y brindar mayor protección a quienes transiten por las rutas nacionales durante la Semana Santa.