 Semana Santa 2026: Inicia restricción transporte pesado
Nacionales

Semana Santa 2026: Restricción del transporte pesado comienza este miércoles

Durante el asueto de Semana Santa, se implementan restricciones al transporte de carga en Guatemala, buscando mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico nacional.

Compartir:
Vehículos de transporte pesado en una carretera., ilustrativa de archivo: EU
Vehículos de transporte pesado en una carretera. / FOTO: ilustrativa de archivo: EU

Durante la Semana Santa de 2026, la circulación del transporte pesado en Guatemala estará estrictamente restringida desde las 12:00 horas de este Miércoles Santo, 1 de abril; hasta las 23:59 horas del domingo 5 de abril, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial en todo el país.

Las autoridades anunciaron estas medidas para uno de los periodos con mayor desplazamiento en las carreteras del país. La restricción prohíbe que los vehículos de carga transiten por el territorio guatemalteco, salvo excepciones para quienes transportan productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, grúas y equipos audiovisuales destinados a eventos que cuenten con autorización oficial.

El Acuerdo Ministerial 239-2026, publicado recientemente en el diario oficial, estableció la restricción que busca reducir congestionamientos, evitar siniestros viales y facilitar el movimiento de familias y turistas a lo largo del país en la Semana Mayor

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Dirección General de Transporte (DGT), coordina la implementación para asegurar trayectos seguros por las rutas principales, secundarias y los corredores turísticos. Esta iniciativa se dirige especialmente a garantizar que familias y visitantes circulen sin complicaciones durante estos días.

Control estricto y autorizaciones digitales

Solo se permitirá la circulación de unidades exentas bajo condiciones específicas y con controles rigurosos. Los conductores de estos vehículos deberán tramitar un código QR, requisito que se gestiona sin costo en el portal oficial de la DGT. Para obtenerlo, el solicitante debe registrar información completa sobre la carga y el trayecto que realizará.

El uso del código QR, que ya ha funcionado de manera eficiente durante los operativos de Navidad y Año Nuevo, permite a los equipos de control en carretera verificar rápidamente la validez y tipo de mercancía transportada. La DGT ofrece tutoriales detallados en su página web para guiar a los transportistas paso a paso en la obtención y utilización del documento digital obligatorio.

Este sistema digital agiliza la labor de fiscalización y asegura que solo circulen vehículos realmente autorizados en momentos de alta movilidad. Las autoridades ven en esta herramienta un recurso clave para minimizar infracciones y garantizar que la movilidad de productos esenciales no se interrumpa, mientras se protege la seguridad vial de la población guatemalteca.

Recomendaciones para la ciudadanía

Las autoridades emitieron consejos claros a la población para reducir riesgos y mejorar la experiencia de viaje:

  • Planifique sus viajes con anticipación.
  • Respete los límites de velocidad en todo momento.
  • Extreme las medidas de seguridad, especialmente en tramos de alto tránsito turístico.

Además, se desarrollan campañas de concienciación y se fortalecen los controles viales con tecnología moderna, para optimizar la supervisión y brindar mayor protección a quienes transiten por las rutas nacionales durante la Semana Santa.

En Portada

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del paíst
Nacionales

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del país

01:46 PM, Abr 05
Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mitat
Deportes

Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mita

05:00 PM, Abr 05
Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula

03:49 PM, Abr 05
El próximo rival de Lester Martínez está en juegot
Deportes

El próximo rival de Lester Martínez está en juego

01:45 PM, Abr 05
Trump insiste en desatar el infierno en Irán el martes si no reabre Ormuzt
Internacionales

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán el martes si no reabre Ormuz

10:34 AM, Abr 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalIránNoticias de GuatemalaLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos