Restringen circulación de transporte de carga durante la Semana Santa 2026

El Gobierno de Guatemala implementará una serie de restricciones temporales para el transporte de carga pesada durante Semana Santa con el objetivo de garantizar mayor seguridad en las carreteras y velar por la fluidez del tráfico nacional en una de las temporadas con mayor movilización en el país.
La medida, que regirá del 1 al 5 de abril de 2026, prohíbe la circulación de vehículos de transporte pesado en todo el territorio nacional, con excepciones puntuales para quienes trasladen productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, grúas y equipo audiovisual para eventos autorizados.
La restricción se oficializó mediante el Acuerdo Ministerial 239-2026, publicado en el Diario de Centroamérica, y responde a la necesidad de reducir el congestionamiento vial, evitar accidentes y facilitar los desplazamientos familiares y turísticos propios de la Semana Mayor.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Dirección General de Transporte (DGT), respalda la medida como un esfuerzo coordinado para favorecer desplazamientos seguros y ordenados en carreteras principales, secundarias y rutas turísticas, minimizando complicaciones para viajeros, turistas y familias durante este feriado.
La recomendación oficial a la ciudadanía es clara:
- Planifique sus viajes con anticipación
- Respete los límites de velocidad
- Extreme medidas de seguridad, especialmente en tramos de alta afluencia turística
Estas acciones, junto a campañas de concienciación y la implementación de tecnología para la supervisión vial, buscan no solo ordenar la circulación sino también prevenir accidentes y proteger a quienes transitan por el territorio nacional durante la Semana Santa.