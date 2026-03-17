 Restringen circulación de transporte de carga durante la Semana Santa 2026
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Restringen circulación de transporte de carga durante la Semana Santa 2026

Del 1 al 5 de abril estará restringida la circulación de vehículos de transporte de carga, facilitando el tránsito en carreteras y mejorando la seguridad vial.

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El Gobierno de Guatemala implementará una serie de restricciones temporales para el transporte de carga pesada durante Semana Santa con el objetivo de garantizar mayor seguridad en las carreteras y velar por la fluidez del tráfico nacional en una de las temporadas con mayor movilización en el país.

La medida, que regirá del 1 al 5 de abril de 2026, prohíbe la circulación de vehículos de transporte pesado en todo el territorio nacional, con excepciones puntuales para quienes trasladen productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, grúas y equipo audiovisual para eventos autorizados.

La restricción se oficializó mediante el Acuerdo Ministerial 239-2026, publicado en el Diario de Centroamérica, y responde a la necesidad de reducir el congestionamiento vial, evitar accidentes y facilitar los desplazamientos familiares y turísticos propios de la Semana Mayor.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Dirección General de Transporte (DGT), respalda la medida como un esfuerzo coordinado para favorecer desplazamientos seguros y ordenados en carreteras principales, secundarias y rutas turísticas, minimizando complicaciones para viajeros, turistas y familias durante este feriado.

La recomendación oficial a la ciudadanía es clara:

  • Planifique sus viajes con anticipación
  • Respete los límites de velocidad
  • Extreme medidas de seguridad, especialmente en tramos de alta afluencia turística

Estas acciones, junto a campañas de concienciación y la implementación de tecnología para la supervisión vial, buscan no solo ordenar la circulación sino también prevenir accidentes y proteger a quienes transitan por el territorio nacional durante la Semana Santa.

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