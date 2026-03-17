Mujer es herida con arma blanca durante asalto en zona 6

Una mujer resultó herida en el marco de un hecho de violencia que se registró este martes, 17 de marzo, en la 4ª calle y 20 avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Preliminarmente se conoció que se trató de un asalto.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar que había una persona lesionada en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en la vía pública a la víctima, de 60 años, quien presentaba lesiones causadas por arma blanca.
"Se le brindó asistencia prehospitalaria a la paciente, que presentaba una herida de consideración, de aproximadamente 20 centímetros, que abarcaba desde la frente hasta la mejilla izquierda. Fue estabilizada y trasladada de manera inmediata a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde médicos de turno continuaron brindándole la atención correspondiente", dijo José Santizo, portavoz de la institución.