Antigua golea a Mictlán en la fecha 17 del Clausura 2026

El estadio Pensativo de la Antigua Guatemala fue el escenario deportivo donde se le dio continuidad a la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde el bicampeón guatemalteco, Antigua G. F. C., le hacía los honores al Atlético Mictlán, un cuadro urgido por sumar puntos y alejarse de la zona del descenso.
Se jugaba minuto y medio, y un remate de Agustín Maziero hacía exigir al portero uruguayo John Faust lo que hacía pensar que sería un entretenido partido, donde el meta sudamericano se perfilaba a ser una de las figuras del partido.
Pero en la siguiente jugada, el tiro de esquina concedido por Faust, una jugada rápida al primer palo que terminó con cabezazo de José Ardón, el capitán de los "Panza Verdes", les dio a los locales en dos minutos de juego el marcador 1-0.
En el minuto cuatro, una pelota dividida entre José Ardón y Agustín Maziero dejó al jugador nacional con fuertes dolores, pero tras la intervención de la asistencia médica, el chapín se recuperó y siguió en el duelo.
Luego, en un cerrar y abrir de ojos, el partido se le descompuso a Mictlán y de forma extraordinaria el Antigua G. F. C. sentenció el triunfo en el primer cuarto de hora con goles de Agustín Maziero al 5, Oscar Castellanos al 10 y de nuevo Maziero al 16 (doblete en el partido).
Nadie daba crédito a lo que ocurría en el Pensativo, incluso ni los aficionados más optimistas del Antigua podían creer que en 16 minutos, los locales ya ganaban 4-0 dando así los primeros minutos más sensacionales de la campaña para el cuadro que dirige el técnico argentino Mauricio Tapia, el más exitoso en la historia colonial.
Humillan a Mictlán
Al 22, Sebastián Colón descontó para los visitantes (4-1), dando así una leve esperanza de hacer el marcador más decoroso, pero no se esperaban que al 33 el defensor José Rosales hiciera el 5-1 y con ello una goleada de escándalo en el estadio Pensativo.
Gabriel Álvarez movió a sus defensas y al 37 retiraba del campo a Jonás Herrarte y Renny Folleco para darle ingreso a Pablo Meza, respectivamente.
Al 39, falta de Enzo Fernández sobre William Fajardo y penalti para los visitantes. El mismo Fajardo tomó la decisión para ejecutar, pero su remate fue detenido por Luis Morán con el pie tras lanzarse a su lado derecho. A Mictlán no le salía absolutamente nada en este duelo.
Para cerrar la desastrosa participación de los mitecos en Antigua, Óscar Santis apareció al minuto 40 para el escandaloso 6-1 de la primera mitad.
Para el complemento, Mictlán no pudo revertir la historia. Los visitantes practicaron varios movimientos que hizo bajar de revoluciones el partido porque contuvo la ofensiva de los antigüeños.
Al 58, William Fajardo, quien había fallado el penalti, tuvo la oportunidad de limpiarse la cara y anotó el 6-2. Fajardo llegó al noveno gol del Clausura 2026 e igualó a los tantos de Diego Casa, que juega esta noche, y quedó a un tanto del goleador Nicolás Martínez de Mixco.
Antigua jamás bajó la guardia y sus fuerzas le dieron para hacer el 7-2 gracias a Andris Herrera al 76 y el 8-2 gracias a Diego Fernández al 83. Con esto se cerró el partido.
Antigua llegó a 24 puntos, los mismos que Mictlán, pero su diferencia de gol mejoró y por ende supera a los mitecos, asegurando así una fecha más dentro de los primeros ochos clubes del Clausura 2026 (casillas de clasificación a cuartos de final).
Por su parte, Mictlán espera que no gane Guastatoya ni Marquense para quedar entre los ocho primeros lugares.