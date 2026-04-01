Denuncian encierro 'injusto' del exfiscal Stuardo Campo

El exfiscal anticorrupción guatemalteco Stuardo Campo, considerado por diversas organizaciones sociales "preso político", suma tres años de un "injusto" encierro, después de que en mayo de 2023 lo detuvieran por presuntas irregularidades en su labor, según denunció este miércoles su defensa.
La abogada de derechos humanos y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, detalló este miércoles en declaraciones a EFE que la situación de Campo, además de ser una "injusticia" de los jueces, es una "responsabilidad" de los mismos al limitar derechos que no son delitos.
Campo, quien dirigió investigaciones por sobornos y malversación de fondos cuando estuvo a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción (2016-2022), enfrenta procesos judiciales por señalamientos de irregularidades en la gestión de expedientes e incumplimiento de deberes en los casos de corrupción conocidos como "Libramiento de Chimaltenango" y "Zolic".
El exfiscal fue detenido por primera vez el 26 de mayo de 2023 y, posteriormente, el 18 de diciembre de ese mismo año fue aprehendido nuevamente. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva por decisión de la Justicia, periodo en el que se han suspendido más de una docena de veces las audiencias por los dos casos que aún enfrenta, tras haber sido absuelto de un proceso previo en julio de 2025.
Para González, quien brinda acompañamiento legal y moral a Campo, su apoyo nace de haber vivido "en carne propia" la criminalización, tras haber permanecido 82 días en prisión preventiva por un caso que califica de "venganza".
Derechos y tradiciones cercenadas
Según González, el encierro prolongado no solo restringe la libertad física, sino que cercena el derecho a compartir con la familia y seguir las tradiciones más profundas del exfiscal durante esta Semana Santa, como cargar procesiones.
"En esta época especialmente es no poder hacer aquello que te permite seguir tus tradiciones, seguir tus valores y tus principios, como es el hecho de participar en actividades de Semana Santa. Cada quien tendrá las razones de poder cargar procesiones, que es un tema también de ayuno y de penitencia, y en este caso se le ha vedado a Stuardo esa posibilidad que venía desarrollando desde que era muy pequeño", explicó González.
La jurista explicó que su labor actual se centra en apoyar a las familias de los operadores de justicia detenidos, cuyas posibilidades de visita y sustento se reducen drásticamente con el paso del tiempo en prisión.
"Son temas de verdad de una injusticia que se está cometiendo de no otorgarle medidas sustitutivas y poder dilucidar su situación en libertad, porque se agrava con el tiempo; el encierro también te limita en muchos aspectos, hasta el tema de tu dieta", dijo González.
El Ministerio Público (Fiscalía), dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, sostiene las acusaciones contra Campo, quien como el viceministro de Energía Luis Pacheco y el líder indígena Héctor Chaclán, permanecen encarcelados en Guatemala como "presos políticos", según han denunciado varias organizaciones no gubernamentales.