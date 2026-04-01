 Irán ataca Israel después de que Trump dijera que Teherán está militarmente "diezmado"
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Irán ataca Israel después de que Trump dijera que Teherán está militarmente "diezmado"

Trump, aseguró que completará sus objetivos militares en Irán en unas "dos o tres semanas" y amenazó al régimen iraní con golpes de "extrema dureza" y "devolverlos a la Edad de Piedra".

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Irán lanzó este jueves una nueva oleada de misiles contra Israel , Foto Archivo EFE
Irán lanzó este jueves una nueva oleada de misiles contra Israel / FOTO: Foto Archivo EFE

Irán lanzó este jueves una nueva oleada de misiles contra Israel después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que las capacidades militares persas habían sido "diezmadas".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre esta nueva oleada y aseguraron que sus sistemas de defensa están operando para "interceptar la amenaza".

La información fue confirmada por los medios iraníes, que señalaron que la activación de alertas en el norte de Israel "provocó que la población buscara refugio", escribió la agencia Fars en su canal de Telegram.

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, también afirmó que Teherán "comenzó una nueva oleada de ataques con misiles iraníes" contra Israel "minutos después" de que Trump hablara sobre la destrucción de la capacidades militares iraníes.

Trump ofreció en la noche local del miércoles un discurso televisado a la nación sobre la guerra de Irán, en el que presumió de importantes avances desde que Washington y Tel Aviv comenzaron a realizar ataques contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

"En estas últimas cuatro semanas, nuestras fuerzas armadas han logrado victorias rápidas, decisivas y abrumadoras en el campo de batalla; victorias como pocas personas han visto jamás", dijo el republicano, que insistió en subrayar nuevamente que los ataques de EE.UU. han logrado que Irán esté militarmente "diezmado".

Trump, aseguróque completará sus objetivos militares en Irán en unas "dos o tres semanas" y amenazó al régimen iraní con golpes de "extrema dureza" y "devolverlos a la Edad de Piedra", en un discurso en el que no hizo referencia a la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno ni aportó detalles más concretos tras más de un mes de hostilidades.

Trump dice que Irán le ha pedido un alto el fuego

Trump afirmó el martes que prevé “retirarse” de Irán en “dos o tres semanas”, al asegurar que se están logrando los objetivos de la guerra iniciada el 28 de febrero.

Vía EFE

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