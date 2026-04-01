 Trump dice que Irán le ha pedido un alto el fuego
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Trump dice que Irán le ha pedido un alto el fuego

Trump afirmó el martes que prevé "retirarse" de Irán en "dos o tres semanas", al asegurar que se están logrando los objetivos de la guerra iniciada el 28 de febrero.

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Trump dice que Irán le ha pedido un alto el fuego, EFE
Trump dice que Irán le ha pedido un alto el fuego / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán le ha solicitado un "alto el fuego" y señaló que considerará esa posibilidad una vez que el estrecho de Ormuz haya sido reabierto.

"El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado", aseguró Trump en la plataforma Truth Social, sin especificar a qué líder iraní se refiere.

Hasta entonces, agregó Trump, EE. UU. sigue "bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen algunos, hasta que regrese a la Edad de Piedra!".

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Trump durante una reunión de su Gabinete - EFE

El líder estadounidense prevé ofrecer un "importante" discurso a la nación a las 21:00 horas (locales) para informar sobre la guerra, en un mensaje que se produce tras una serie de comentarios sobre el posible fin del conflicto.

"Dos o tres semanas"

Trump afirmó el martes que prevé "retirarse" de Irán en "dos o tres semanas", al asegurar que se están logrando los objetivos de la guerra iniciada el 28 de febrero, como evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear.

Tras haber intentado, sin éxito, liderar una coalición militar con sus aliados para reabrir el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo que permanece bloqueada por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, Trump dijo el martes que este ya no es un asunto de EE. UU.

Trump instó a los países de la OTAN y a las naciones asiáticas a actuar con "coraje" y "tomar" el estrecho, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

En una entrevista publicada este miércoles por el diario británico The Telegraph, Trump dijo que no descarta retirar a EE. UU. de la OTAN, una organización que definió como un "tigre de papel".

*Con información de EFE

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