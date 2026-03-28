 PNC y MP confirman captura de dos hombres extraditables
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PNC y MP confirman captura de dos hombres extraditables hacia EE. UU.

La PNC describió que uno de los detenidos tiene doble nacionalidad, y es requerido por delitos relacionados al narcotráfico.

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El extraditable número 21 fue sorprendido en San Miguel Dueñas, departamento de Sacatepéquez., PNC de Guatemala.
El extraditable número 21 fue sorprendido en San Miguel Dueñas, departamento de Sacatepéquez. / FOTO: PNC de Guatemala.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la captura de dos hombres extraditables hacia EE. UU., según la PNC el número 21 y 22 respectivamente, uno de ellos en el municipio de San Miguel Dueñas, departamento de Sacatepéquez, durante la tarde de este sábado, 28 de marzo de 2026. La PNC identificó a uno de los detenidos como Juan Carlos Escobar Rodríguez, de 43 años, con doble nacionalidad salvadoreña y guatemalteca.

En tanto el MP identificó al segundo de los detenidos como Jorge Edy Peláez Martínez. El ente investigador indicó que el primero de los mencionados era conocido por los sobrenombres de "Lucas" o "Pepe".

La PNC agregó que la aprehensión de Escobar Rodríguez se ejecutó en cumplimento a una orden de captura emitida el 4 de marzo del presente año. Los uniformados indicaron que la orden de aprehensión fue girada por un juzgado de Guatemala, por vínculos con el narcotráfico, según una petición de los Estados Unidos (EE. UU.).

En tanto, el MP informó que ambos extraditables son requeridos para comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia.

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Detalle de las imputaciones a los extraditables

De acuerdo con las solicitudes, son señalados por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir sustancias controladas, con conocimiento de que serían importadas ilegalmente a los EE. UU., involucrando al menos cinco kilogramos de cocaína y 400 gramos de fentanilo", aseguró el MP.

Además, se les señala de "tentativa de distribución de cocaína con el mismo propósito; y portación de arma de fuego en relación con un delito de narcotráfico".

Según las investigaciones de las autoridades estadounidenses, los requeridos formarían parte de una organización de tráfico de drogas con base en Guatemala. El grupo sería responsable de importar y distribuir cocaína y fentanilo hacia el Distrito Norte de Georgia y otros lugares de EE. UU.

El MP indicó que Escobar Rodríguez fue identificado como uno de los líderes de la estructura, y era el encargado de negociar cargamentos de droga y administrar casas de seguridad en el territorio nacional.

"Por su parte, Peláez Martínez ha sido identificado como uno de los negociadores de la organización, responsable de coordinar la venta de cocaína en Guatemala y México", afirmó el MP.

El Ministerio Público aseguró que continúa coordinando acciones en el marco de la cooperación internacional, para dar cumplimiento a las solicitudes de extradición y garantizar que las personas requeridas enfrenten la justicia.

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El MP indicó que el segundo extraditable es Jorge Edy Peláez Martínez. - Ministerio Público.

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