Suspenden el servicio de transporte urbano en Quetzaltenango

Empresarios y trabajadores del servicio de autobuses urbanos de Quetzaltenango decidieron suspender su servicio durante la mañana de este sábado, 28 de marzo de 2026 en demanda de atención por el alza en los precios del combustible.
El transportista, Roberto Pellecer, dijo a Emisoras Unidas de Guatemala, que llaman a la consciencia de los pobladores, para que se les permita un alza de Q1 para poder operar.
Pellecer agregó que el motivo del paro del transporte de pasajeros es el alza al precio de los combustibles, porque "es demasiado alto". "Realmente no nos alcanza y lo que se gana a diario para poder subsistir se va en combustible", aseguró.
Aquí lo que nos está devorando es el combustible", se quejó Pellecer.
El entrevistado indicó que, además del combustible, los transportistas deben gastar en neumáticos y repuestos para los vehículos cuando se descomponen.
Queremos que comprendan pueblo de Quetzaltenango, si el alza al pasaje es de Q1 por persona, creemos y consideramos que es lo justo", argumentó el empresario.
Pasan a gastar más de Q500 en combustible
Pellecer aseguró que no pueden "seguir aguantando las condiciones de un gobierno nefasto", porque no hay ninguna ayuda de las autoridades. Recordó que el subsidio al transporte quedó suspendido totalmente con la actual administración.
"Son cosas que pedimos a la población para que nos entiendan. No es hacerlo por capricho, entiéndannos, porque así como ustedes tienen un salario en una empresa, y si les aumentan, les dan poco y sube el costo de la canasta básica", expresó.
Pellecer aseguró que los transportistas pasaron de comprar Q350 en combustibles a superar los Q500 o Q550 en ese gasto.
Según el entrevistado, el alza sigue afectando y este sábado se registró un nuevo incremento en el costo de los combustibles en el citado departamento.
En un recorrido por el casco urbano de Quetzaltenango se pudo constatar que varios usuarios de los autobuses tuvieron que hacer recorridos a pie u optar por otro tipo de transporte para llegar a su destino.
Con información del corresponsal Wilber Coyoy, de Emisoras Unidas 91.1 FM en Quetzaltenango.