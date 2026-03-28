 Multan a 151 motoristas en operativos carreras clandestinas
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Multan a 151 motoristas en operativos por carreras clandestinas

Autoridades viales reportaron que las acciones de prevención están enfocadas en conductores que pongan en peligro a los demás usuarios de la vía.

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Los operativos se realizaron en diferentes sectores del país., PNC de Guatemala.
Los operativos se realizaron en diferentes sectores del país. / FOTO: PNC de Guatemala.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) reportó que, durante la noche del viernes y madrugada de este domingo, 28 de marzo de 2026, impusieron un total de 151 sanciones a motoristas, durante los operativos que realizan en contra de las carreras clandestinas.

Las autoridades precisaron que las acciones de prevención se ejecutaron en distintos puntos de la ciudad de Guatemala, donde se hicieron revisiones para constatar que los conductores se adhieran a la Ley y Reglamento de Tránsito. La PNC no descartó que las acciones se extiendan este fin de semana a otras rutas, con el fin de evitar las carreras clandestinas.

"Los motoristas que pongan en riesgo su vida y la de los demás conductores, con acciones fuera de la ley, serán sancionados, tal y como ocurrió a 151 conductores a los que se entregó remisiones", estableció la entidad dedicada al control del tránsito.

El Departamento de Tránsito reportó que la mayoría de multas fueron emitidas porque los conductores carecían de la respectiva licencia de conducir. Otros choferes no hacían uso del casco de protección y otros portaban las placas ocultas, o carecían de las mismas.

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Conductores identificados en carreteras

La entidad también informó que se emitieron varias sanciones por que los choferes manejaban con la licencia vencida. Por esa razón, fueron consignados varios documentos de ese tipo.

La entidad también indicó que un total de 181 personas fueron identificadas y registradas, así como 181 vehículos de dos y cuatro ruedas.

Algunos de los lugares donde comúnmente se realizan estos operativos son el Mercado de Artesanías de la zona 13, Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala, carretera al Atlántico, ruta al Pacífico y distintos puntos de la carretera al Atlántico.

Las autoridades también describieron que se realizarán acciones de prevención durante la Semana Santa en diferentes carreteras del país.

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