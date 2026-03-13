 Mundial 2026: Selección de Irán le responde a Donald Trump
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Irán a Donald Trump: "Nadie puede excluir a Irán del Mundial 2026"

El representativo iraní expresó que el único país que podría ser excluido es "aquel que simplemente ostenta el título de 'anfitrión'".

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Selección de Irán que clasificó al Mundial 2026
Selección de Irán que clasificó al Mundial 2026 / FOTO: IG: TeamMelli

La selección de futbol de Irán rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que no era apropiado que participara en el Mundial 2026 que organiza junto a México y Canadá, y subrayó que "nadie puede excluirla" de la competición.

Irán, que consiguió su plaza en el Mundial 2026 en la fase de clasificación, anunció el pasado miércoles que renunciaba a participar en el torneo y Donald Trump publicó en redes sociales que la selección iraní sería bienvenida a pesar de la guerra, aunque señaló que no lo consideraba apropiado "por su propia seguridad y vida".

Sin embargo, el equipo nacional iraní, en su cuenta de Instagram, reivindicó sus derechos a jugar el Mundial y afirmó que si hay alguna selección que debe ser apartada del torneo es la de Estados Unidos.

Donald Trump recomienda a Irán no acudir al Mundial 2026

El presidente estadounidense dice que por “su propia seguridad”, Irán no debería de participar en la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Así respondió Irán a Donald Trump

"Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo. El Mundial es un acontecimiento histórico e internacional y su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas, ha estado entre los primeros equipos en clasificarse para este gran evento", añadió.

"El único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de ‘anfitrión’ pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento mundial", señaló la selección de Irán en su cuenta de Instagram.

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Mensaje de la selección de Irán tras declaraciones de Donald Trump - IG: TeamMelli

Irán logró su clasificación para su cuarta fase final consecutiva de un Mundial y está incluida en el grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y su primer partido está previsto para el 16 de junio.

La selección de futbol de Irán, "Team Melli", es una de las más consistentes de Asia en clasificaciones mundialistas, pero su historial en la Copa Mundial de la FIFA ha sido limitado hasta ahora. Irán ha clasificado 7 veces a la fase final (incluyendo la de 2026), pero nunca ha superado la fase de grupos.

Aunque Irán fue de los primeros clasificados, el conflicto activo con EE. UU. y la seguridad de la delegación han generado un posible boicot, con los dirigentes evaluando la situación.

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*Información EFE.

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