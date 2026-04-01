 Marquense derrota a Xelajú en el "Clásico de Occidente"
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Marquense gana el "Clásico de Occidente" y pone ardiente el descenso

El uruguayo Diego Casas le sigue dando vida y esperanza a los "Leones Amarillos del Occidente".

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Diego Casas celebrando gol ante Xelajú en el estadio Marquesa de la Ensenada
Diego Casas celebrando gol ante Xelajú en el estadio Marquesa de la Ensenada / FOTO: Marquense

Era el "Clásico de Occidente" y los equipos del Deportivo Marquense de San Marcos y Xelajú M. C. de Quetzaltenango estaba citados en el estadio Marquesa de la Ensenada a las 20:00 horas para dar la batalla por ganar una edición más de un enfrentamiento lleno de historia y grandes faenas.

Pero en los primeros 45 minutos de juego, el partido no fue bueno para el ojo del espectador, tanto del que estaba en el graderío del Marquesa de la Ensenada como para los telespectadores.   

Poco futbol, muchas faltas, dos tarjetas amarillas y nulidad en tiros a puerta fue el resumen del primer tiempo, el cual fue dominado por el conjunto visitante, pero incapaces de descifrar el trabajo defensivo de los locales. El partido cerró el primer tiempo con un penalti y un gol de Diego Casas.

Al 25, Diego Casas había hecho la jugada más emotiva para los locales: Una volea dentro del área grande que se fue por arriba de la portería de Rubén Darío Silva.

Pero al 45, un ataque de Casas hizo que José Castañeda le tomara del brazo y el sudamericano cayó dentro del área y el árbitro Walter López marcó penalti. En la ejecución, bien el uruguayo, quien venció a su compatriota Silva y cerró el primer tiempo con un triunfo parcial.

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Equipo del Deportivo Marquense que salió en el once titular para el duelo ante Xelajú - Deportivo Marquense

Marquense se aleja del descenso lentamente 

Diego Casas era la carta de presentación local y a los 50 nuevamente se hacía presente dentro del área con un remate que para los intereses de los "Leones" no terminó bien ya que se fue por arriba de la portería de Rubén Darío Silva.

Respecto a las posiciones dentro del Clausura 2026, Marquense asegura estar en el top 8, y Xelajú por diferencia de gol sigue siendo el líder del campeonato, pero lo deja expuesto para que lo gane Mixco, Municipal o Comunicaciones. 

En el tema del descenso, la situación es complicada: Marquense llegó a 47 y supero los 45 de Comunicaciones (que juega mañana) y lo hace descender una casilla (es noveno). Pero los "Leones" aseguran no terminar la fecha 17 en zona roja.

Dado el enfrentamiento Malacateco vs. Guastatoya, Comunicaciones si perdiera no tocará zona roja de descenso, eso sí, los equipos en dichas casillas podrían acortarle la distancia.

Fecha 17: Miércoles Santo, 1 de abril

  • Cobán Imperial 0-0 Aurora
  • Antigua 8-2 Mictlán: José Ardón (2), Agustín Maziero (5 y 16), Oscar Castellanos (10), José Rosales (33), Óscar Santis (41), Andris Herrera (76) y Diego Fernández (83) / Sebastián Colón (22) y William Fajardo (58).
  • Marquense 1-0 Xelajú: Diego Casas (45+1)

Fecha 17: Jueves Santo, 2 de abril

  • Achuapa vs. Municipal (15:00 horas)
  • Comunicaciones vs. Mixco (17:00 horas)
  • Malacateco vs. Guastatoya (19:00 horas).
El bicampeón Antigua golea a Mictlán y se enfoca en Aurora

Con este triunfo, el “Panza Verde” asegura una fecha más dentro del top 8 en la tabla de posiciones, que da acceso a cuartos de final.

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