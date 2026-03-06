 Omar Arellano es nuevo técnico de Deportivo Marquense
Deportes

Omar Arellano es nuevo técnico de Deportivo Marquense

Los "Leones Amarillos del Occidente" buscan en esta segunda vuelta del Clausura 2026, su permanencia en Liga Nacional.

Omar Arellano es nuevo técnico de Marquense
Omar Arellano es nuevo técnico de Marquense / FOTO: mediotiempo

Este viernes 6 de marzo, el Deportivo Marquense anunció a su nuevo estratega, luego de haber dado de baja al técnico nacional Leonel Noriega. El nuevo entrenador de los "Leones Amarillos del Occidente" es el mexicano Omar Arellano, quien fuese un reconocido jugador de clubes importantes en la Liga MX.

"Bienvenido profe, Omar Arellano. La llegada del profesor Arellano, abre una nueva etapa llena de ilusión, compromiso y trabajo para Club Deportivo Marquense", aseguró la institución del occidente del país en sus redes sociales.

Se añadió: "Con su experiencia y liderazgo, inicia un camino donde la pasión, la entrega y el espíritu de los leones buscarán dejar huella en cada partido. ¡Bienvenido, profe!".

Deportivo Marquense cuenta con nuevo estratega, el mexicano Omar Arellano - Marquense

Biografía de Omar Arellano

Omar Arellano Nuño, nacido el 29 de mayo de 1967 en Tampico, Tamaulipas, México, es un exfutbolista y actualmente entrenador mexicano. En su etapa como jugador, desempeñó la posición de delantero y mediocampista.

Omar Arellano Nuño militó, en su etapa de jugador, en el Guadalajara, Tigres de la UANL, Club León, Bachilleres y Club de Futbol Pachuca.

En las venas de Omar Arellano Nuño, y en sí en su familia, corre la sangre y la pasión por el futbol. Arellano Nuño es hijo de Raúl la "Pina" Arellano. Pero también, el hijo de Omar, Omar Arellano Riverón también práctica futbol profesional.

Marquense y Guastatoya empatan en San Marcos

La lucha por la permanencia en la Liga Nacional está al rojo vivo.

Marquense busca salvar categoría

Deportivo Marquense, que nunca ha logrado un título de Liga Nacional (solo subcampeonato), se debate entre la vida y la muerte ya que es actualmente el último lugar de la temporada, lo que significa que su destino sería el descenso a Liga de Futbol de No Aficionado de la Primera División.

El objetivo de salvación no está tan lejos, solo son tres puntos que los separan de la salvación. La lucha es directa con Atlético Mictlán, el otro involucrado en el descenso, y el Deportivo Guastatoya, club que se mantiene en casilla de salvación, por el momento. 

Tras su empate en casa ante Guastatoya 2-2, el Deportivo Marquense arrancará la segunda vuelta recibiendo a Deportivo Malacateco, donde nuevamente tendrá la oportunidad de ir descontando puntos para acercarse a al salvación de categoría. 

Leonel Noriega deja la dirección técnica de Marquense

Tras su empate ante Guastatoya, junta directiva tomó la decisión de separar a todos los integrantes del cuerpo técnico.

