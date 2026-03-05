 Leonel Noriega deja la dirección técnica de Marquense
Deportes

Leonel Noriega deja la dirección técnica de Marquense

Tras su empate ante Guastatoya, junta directiva tomó la decisión de separar a todos los integrantes del cuerpo técnico.

Leonel Noriega dirigiendo a Marquense ante Municipal
Leonel Noriega dirigiendo a Marquense ante Municipal / FOTO: Alex Meoño

El cierre de la primera vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional dejó la destitución del técnico nacional Leonel Noriega en Deportivo Marquense, luego del empate ante Deportivo Guastatoya en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Los "Leones Amarillos del Occidente" igualaron 2-2 con el "Pecho Amarillo" anoche en la fecha 11 del Clausura 2026, tras el partido, la junta directiva de Deportivo Marquense anunció la destitución de Leonel Noriega y todos sus integrantes del cuerpo técnico.

"El Club Deportivo Marquense informa la baja oficial del Profesor Leonel Noriega y cuerpo técnico, a quien agradecemos su compromiso durante su paso por nuestra institución felina", anunció la institución de San Marcos en redes sociales.

Por último, en el corto anuncio, Marquense agrega: "Le deseamos éxito en cada proyecto que venga en su carrera profesional y familiar".   

En las próximas horas se estará anunciando al nuevo cuerpo técnico de Marquense, quien deberá hacerse cargo de un equipo que anímicamente está mal, que futbolísticamente no responde y que tiene una gran presión, evitar el descenso de categoría.

Leonel Noriega deja de ser técnico de Deportivo Marquense - Deportivo Marquense

Marquense en zona de repechaje

Tras las primeras 11 fechas del Torneo Clausura 2026, más los puntos acumulados en la fase regular del Torne Apertura 2025, los "Leones Amarillos del Occidente" de Marquense no la pasan bien, ya que son último lugar de la temporada, lo que significará su descenso de categoría.

Marquense suma 9 puntos en el actual Clausura 2026, los mismos que tiene Atlético Mictlán, que hoy recibe al Aurora F. C., por lo que la sumatoria de un punto o victoria de los "Conejos" sobre los "Aurinegros" hará que Marquense sea último lugar de la actual competencia.

En el tema del acumulado son 33 juegos disputados, y los "Leones" suman 32 puntos para ubicarse como últimos y con ello casilla de descenso. Actualmente están a tres puntos de salir de la zona del descenso, pero si gana Mictlán este cifra de podría aumentar a cuatro.

Marquense y Guastatoya empatan en San Marcos

La lucha por la permanencia en la Liga Nacional está al rojo vivo.

