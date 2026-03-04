 Resultado Marquense vs. Guastatoya por el Clausura 2026
Deportes

Marquense y Guastatoya empatan en San Marcos

La lucha por la permanencia en la Liga Nacional está al rojo vivo.

Marquense jugó esta noche ante Guastatoya
Marquense jugó esta noche ante Guastatoya / FOTO: Diego José Vásquez

En un duelo de vida o muerte, de salvación o condena, de cara o cruz, los Deportivos Marquense y Guastatoya midieron fuerzas en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos, en un compromiso vital, importante, fundamental en la lucha por la permanencia de la Liga Nacional. El obligado a ganar era el conjunto dirigido técnica y tácticamente por el guatemalteco Leonel Noriega.

Walter López fue el árbitro del partido, que tuvo absolutamente de todo, jugadas fuertes, goles, penalti y tarjetas para ambos equipos. 

Diego Casas y Elías Enoc Vásquez fueron los jugadores que llevaron peligro al arco de Rubén Escobar, y Javier Colli hacía lo suyo en el arco de los locales para evitar los goles visitantes.

Tres goles en el primer tiempo 

Al 23, se abrió el marcador en el Marquesa de la Ensenada tras el gol de Santiago Gómez para los visitantes. El jugador del "Pecho Amarillo" se lanzó de palomina al ingreso del área pequeña y conectó perfectamente para el 0-1.

Cinco minutos después del gol e Gómez, su compañero de equipo, Denilson Sánchez cometía una falta al tocar el balón con la mano dentro del área grande y con ello el árbitro López marcaba penalti.

En la ejecución llegó el uruguayo Diego Casas, quien de forma magistral hacía el empate 1-1 para los de casa al 30. El sudamericano además llegaba al séptimo gol del certamen y seguía como líder de la tabla de goleo del Clausura 2026.

José Almanza estuvo cerca del 1-2, pero su tiro pegó el en horizontal, y tras el rebote, Víctor Ávalos se perdía el gol.

Santiago Gómez del "Pecho Amarillo" dio un manotazo a Oscar Linton y se salvó de ser amonestado. Sería la segunda amarilla para el jugador y con ello su expulsión, pero lo perdonó Walter López.

En el horizonte ya se veía el final del primer tiempo, pero en una jugada habilidosa de Kevin Fernández, quien dejó a dos rivales en el camino, logró definir el 1-2 para la visita al minuto 43. Salvador Estrada nuevamente era protagonista al no poder cerrar bien y permitir el gol visitante. Anteriormente, también había agredido a un rival con una patada temeraria.

Empate en el Marquesa de la Ensenada 

Al 47, Fernando Fuentes por poco termina metiendo autogol tras una barrida, pero el paral lo salvó y evitaba que Guastatoya celebrara por tercera vez en San Marcos.

Fuentes al 60 abandonaba el terreno de juego para ser atendido por una hemorragia nasal ya que hubo un fuerte choque contra un contrincante.

Cuando se jugaba el 71, una asistencia de Marcos Rodas a Marvin Ceballos terminó en gol de los locales y con ellos volvían a vivir en el Clausura 2026 y en la temporada. 

Tras el partido, así queda la situación de las tablas para los equipos. En el Clausura 2026, Guastatoya está dentro del top 8 y el Marquense es penúltimo lugar de la competencia a la espera de conocer el resultado del Atlético Mictlán que juega este jueves. Respecto al acumulado, los "Leones Amarillos del Occidente" están en el sótano con 32 puntos y el "Pecho Amarillo", que ocupa la última casilla de salvación llegó a 35 unidades. Se mantienen los tres puntos de diferencia al último lugar del acumulado.  

El inicio de la segunda vuelta del Clausura 2026 dará estos partidos: Mixco recibe a Guastatoya y Marquense a Malacateco el sábado 7 de marzo a las 15:00 y 20:00 horas, respectivamente.

