 A Primera Hora: Emisión 9 de Diciembre 2025
Videos

A Primera Hora: Presencia de narcotráfico de México en Huehuetenango y San Marcos

Investigadores policiales señalaron que el cartel de Sinaloa, encabezado por los llamados Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, ejecutó al menos cinco ataques armados en Huehuetenango y San Marcos, en zonas fronterizas de Guatemala con México. En A Primera Hora abordamos el tema con Carlos Mendoza Solís, comisario de Policía y subdirector en funciones de la SGAIA. 

A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.

Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.

