A Primera Hora: Emisión 9 de Diciembre 2025

Investigadores policiales señalaron que el cartel de Sinaloa, encabezado por los llamados Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, ejecutó al menos cinco ataques armados en Huehuetenango y San Marcos, en zonas fronterizas de Guatemala con México. En A Primera Hora abordamos el tema con Carlos Mendoza Solís, comisario de Policía y subdirector en funciones de la SGAIA.
