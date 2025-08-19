 Sacerdote es suspendido tras agredir a mujer durante misa
Viral

Sacerdote es suspendido tras agredir a mujer durante misa

El sacerdote se convirtió en tendencia luego de intentar "exorcizar" a golpes a una mujer de 62 años durante una misa.

Sacerdote es denunciado ante la fiscalía chilena por abuso de 14 menores-001,
Sacerdote es denunciado ante la fiscalía chilena por abuso de 14 menores-001 / FOTO:

João José Bezerra, conocido como el primer sacerdote cinta negra de Brasil y subcampeón sudamericano de jiu-jitsu, se convirtió en tendencia luego de intentar "exorcizar" a golpes a una mujer de 62 años durante una misa.

El hecho ocurrió el pasado 7 de agosto en la iglesia de Nuestra Señora Consolada, en la localidad de São Manuel, Sao Paulo, donde Bezerra había sido invitado por el párroco para participar en un servicio religioso. Según declaraciones, el sacerdote asegura tener los estudios necesarios para realizar exorcismos y advierte cuando el "Maligno" intenta poseer a los feligreses.

Durante la misa, una mujer intentó acercarse al Santísimo, momento en que Bezerra intervino. Sin embargo, la situación se salió de control y el sacerdote comenzó a golpearla y jalarle del cabello con violencia. Los parroquianos intervinieron y auxiliaron a la mujer, quien aparentaba estar desorientada tras el ataque.

Mujer denuncia a sacerdote y lo suspenden 

Tras el incidente, la víctima acudió a la comisaría local para presentar una denuncia penal contra Bezerra. La arquidiócesis de Botacatu, a la que pertenece la parroquia, anunció la suspensión provisional del sacerdote mientras se investigan los hechos.

En un comunicado, el arzobispo Maurício Grotto de Camargo expresó:

La arquidiócesis de Botacatu manifiesta su profundo pesar y consternación por el episodio ocurrido la noche del 7 de agosto, durante una celebración en la parroquia de Nuestra Señora Consolada, que involucró al padre João José Bezerra. Expresamos nuestra solidaridad y nuestras oraciones para la fiel involucrada y sus familiares, pidiendo sinceras disculpas por el sufrimiento y los trastornos causados. Situaciones de violencia, de cualquier tipo, son absolutamente incompatibles con la misión de la Iglesia y con el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo".

Según el cuerpo eclesial, se brindó apoyo económico a la mujer agredida y se inició un proceso interno para determinar sanciones por el exceso de celo del sacerdote, quien fue apartado temporalmente de sus actividades religiosas en el Santuario de Santa Teresinha, en Cerqueira César.

