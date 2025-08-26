 Ladrón muere tras caer desde el segundo piso de una vivienda
Ladrón muere tras caer desde el segundo piso de una vivienda

Al ser sorprendido por el propietario, intentó huir, pero una lámina que pisó no soportó su peso y cayó al vacío.

Imagen con fines ilustrativos. , Redes sociales
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales

La muerte de un presunto ladrón se convirtió en noticia viral en las últimas horas después de que el sujeto cayera desde una altura aproximada de seis metros al intentar escapar de un domicilio en Aguas Calientes, México.

El hombre fue identificado como Juan Antonio Ortiz, de 47 años, quien, según las autoridades, ingresó sin autorización a la vivienda con la aparente intención de cometer un robo. Sin embargo, no logró sustraer ningún objeto, ya que fue sorprendido por el propietario mientras se encontraba descansando.

De acuerdo con el testimonio del propietario, al escuchar ruidos extraños en la vivienda, se levantó y descubrió al intruso en el interior. Ante la presencia del dueño de la casa, Juan Antonio trató de huir por el techo del segundo piso, pero al pisar una lámina que no soportó su peso, cayó al vacío desde aproximadamente seis metros de altura.

Causa de muerte del ladrón 

El impacto contra el suelo le provocó graves lesiones internas que le causaron la muerte de manera inmediata. Paramédicos que arribaron al lugar certificaron la ausencia de signos vitales. Personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizaron diligencias en la escena antes de trasladar el cuerpo para la práctica de la necropsia. El informe oficial determinó que el fallecimiento se debió a un traumatismo abdominal cerrado y lesiones en las rodillas provocadas por la caída.

¿Quién es alias “La Queen”, mujer detenida en Chimaltenango?

Lo que parecía una joven común ocultaba su verdadera función dentro de la pandilla, indican las autoridades.

El propietario de la vivienda fue presentado ante el Ministerio Público para rendir su declaración y posteriormente se le permitió retirarse, ya que no tuvo participación en la muerte del intruso. Inicialmente se difundió información incorrecta que aseguraba que el dueño había golpeado al ladrón, pero las autoridades descartaron esta versión.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y confirmaron que el sujeto murió como consecuencia de la caída mientras intentaba escapar. 

