 Cuestionamientos sobre comportamiento de maestra
Viral

Video captado en escuela genera cuestionamientos sobre comportamiento de maestra

Autoridades suspenden a maestra tras difundirse imágenes de trato inapropiado hacia estudiantes.

Clip de maestra en salón con alumnos causa controversia., Captura de pantalla video X.
Un video difundido en redes sociales desató indignación en redes sociales luego de mostrar a una maestra de primaria obligando a dos estudiantes a masajearle los pies durante el horario escolar. El incidente ocurrió en una escuela pública de la aldea de Bandapalli, en el distrito de Srikakulam, estado de Andhra Pradesh, India, y provocó fuertes reacciones entre padres de familia, autoridades educativas y ciudadanía en general.

Las imágenes, grabadas aparentemente por otro alumno, muestran a la maestra identificada como Y. Sujatha recostada en su silla, con el celular en la mano mientras conversa tranquilamente, mientras dos menores masajean sus pies. La docente no parece prestar atención al aula ni mostrar preocupación por la presencia de estudiantes observando la escena, lo que alimentó la indignación y denuncias públicas por abuso de autoridad y maltrato escolar.

Suspenden a maestra 

Tras viralizarse el video, el Departamento de Educación estatal emitió una orden inmediata de suspensión. Según el comunicado oficial, Sujatha fue sancionada por "violación reiterada de normas de conducta, negligencia de deberes y desobediencia a instrucciones gubernamentales". Las autoridades añadieron que el uso del teléfono móvil y la delegación de tareas personales a estudiantes están estrictamente prohibidos en instituciones educativas del país.

Funcionarios locales señalaron además que no se trata del primer señalamiento contra la docente; padres y otros maestros habrían denunciado comportamientos similares en el pasado. La suspensión se mantendrá mientras avanza una investigación interna que podría terminar en su destitución definitiva del servicio público educativo.

VIDEO. Pelea entre limpiaparabrisas y tragafuegos se vuelve viral

Todo ocurrió en medio del tráfico, obligando a varios vehículos a detenerse para evitar un accidente mayor.

El caso adquirió relevancia política tras pronunciamientos del partido YSR Congress (YSRCP), que responsabilizó al gobierno estatal y al ministro de Educación, Nara Lokesh, por la falta de supervisión en las escuelas rurales. Simpatizantes del gobierno rechazaron las críticas, afirmando que se tomarán medidas ejemplares para garantizar la confianza y seguridad de los estudiantes.

Padres de familia exigieron sanciones severas. "Confiamos en los maestros para educar y proteger, no para humillar," expresó un padre en medios locales. Organizaciones defensoras de la infancia han solicitado reforzar los controles en escuelas y fortalecer programas de ética docente.

