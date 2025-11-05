 Pelea entre limpiaparabrisas y tragafuegos se vuelve viral
Viral

VIDEO. Pelea entre limpiaparabrisas y tragafuegos se vuelve viral

Todo ocurrió en medio del tráfico, obligando a varios vehículos a detenerse para evitar un accidente mayor.

Extraña riña entre trabajadores informales en vía pública., Captura de pantalla video X.
Extraña riña entre trabajadores informales en vía pública. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un insólito episodio callejero ha captado la atención de usuarios en toda Latinoamérica, luego de que un video mostrara a un limpiaparabrisas y a un tragafuegos protagonizando una pelea en plena vía pública. Lo peculiar del hecho —que ya acumula miles de reproducciones en redes sociales— es que ambos utilizaron sus propias herramientas de trabajo durante el enfrentamiento.

En las imágenes se observa cómo una discusión aparentemente menor entre ambos trabajadores callejeros escala rápidamente hasta convertirse en una escena surrealista. El tragafuegos expulsa llamaradas hacia su oponente, mientras el limpiaparabrisas intenta responder blandiendo su herramienta y esquivando las llamas. Todo ocurre en medio del tráfico, obligando a varios vehículos a detenerse para evitar un accidente mayor.

Ponen en duda autenticidad del video 

El clip ha generado opiniones divididas. Algunos internautas lo han descrito como una escena "de película", mientras otros alertan sobre el riesgo que representó no solo para los protagonistas, sino también para peatones y automovilistas que transitaban por el lugar. Incluso hay quienes ponen en duda la autenticidad del video y sugieren que podría tratarse de contenido creado con inteligencia artificial, aunque no existe evidencia que lo confirme.

Hasta ahora, se desconoce el país o la ciudad donde ocurrió el altercado, así como la fecha exacta. Sin embargo, el video continúa circulando en plataformas digitales, impulsando discusiones sobre el uso del espacio público y la regulación del trabajo informal en las calles de la región.

En países como Guatemala, autoridades han señalado que algunos limpiaparabrisas y vendedores ambulantes pueden ser utilizados por estructuras delictivas para identificar objetos de valor en vehículos detenidos en semáforos. No obstante, enfatizan que esto no representa a la mayoría de personas que realizan labores informales para subsistir. El fenómeno, según las fuerzas de seguridad, ha sido más notorio en los últimos dos años, principalmente en zonas urbanas donde el flujo vehicular es mayor y el contacto con automovilistas es constante.

