Más de mil serpientes escapan tras inundaciones en China

Las fuertes inundaciones provocadas por la tormenta tropical Maysak han dejado una inusual emergencia en el sur de China. Autoridades locales alertaron sobre la presencia de más de mil serpientes que presuntamente escaparon de una granja en la localidad de Hengzhou, situación que ha generado preocupación entre los habitantes y ha obligado a reforzar las medidas de prevención.
De acuerdo con los reportes, aún no se ha confirmado cuántos de los reptiles han sido recapturados, mientras continúan los avistamientos en distintos sectores de la localidad. Ante este escenario, las autoridades han abastecido centros de salud con medicamentos antiofídicos y recomendaron a la población no intentar capturar ni atacar a las serpientes en caso de encontrarlas.
Los expertos advirtieron que los animales podrían refugiarse en viviendas, escaleras, rincones de edificios, áreas con vegetación e incluso cerca de ríos, por lo que pidieron extremar las precauciones y reportar cualquier avistamiento a los equipos especializados.
Emergencia también afectó a un zoológico
La emergencia también afectó a un zoológico de Guigang, donde más de 100 animales desaparecieron tras las inundaciones. Entre los ejemplares extraviados se encuentran dos cebras, cuatro puercoespines y decenas de aves tropicales, lo que ha generado una intensa búsqueda por parte de las autoridades y del personal del recinto.
En medio de la crisis, rescatistas y voluntarios trabajan para salvar a animales domésticos atrapados por las aguas. En el condado de Binyang, un operador de un refugio logró poner a salvo cerca de 200 gatos y decenas de perros, trasladando a varios de ellos en medio de zonas completamente inundadas.
Las lluvias también han dejado un elevado saldo humano. Según las autoridades chinas, al menos 39 personas han muerto como consecuencia de las inundaciones ocasionadas por el temporal, mientras que Taiwán y la costa oriental de China permanecen en alerta ante la llegada de un tifón que podría tocar tierra en los próximos días. La situación mantiene en máxima vigilancia a los organismos de emergencia.