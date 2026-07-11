 Más de mil serpientes escapan tras inundaciones en China

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Viral

Más de mil serpientes venenosas escapan tras inundaciones en China

Inundaciones desatan alerta por la fuga de más de mil serpientes venenosas.

Compartir:
Serpientes escapan de granja en China. , Captura de pantalla video de X.
Serpientes escapan de granja en China. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las fuertes inundaciones provocadas por la tormenta tropical Maysak han dejado una inusual emergencia en el sur de China. Autoridades locales alertaron sobre la presencia de más de mil serpientes que presuntamente escaparon de una granja en la localidad de Hengzhou, situación que ha generado preocupación entre los habitantes y ha obligado a reforzar las medidas de prevención.

De acuerdo con los reportes, aún no se ha confirmado cuántos de los reptiles han sido recapturados, mientras continúan los avistamientos en distintos sectores de la localidad. Ante este escenario, las autoridades han abastecido centros de salud con medicamentos antiofídicos y recomendaron a la población no intentar capturar ni atacar a las serpientes en caso de encontrarlas.

Los expertos advirtieron que los animales podrían refugiarse en viviendas, escaleras, rincones de edificios, áreas con vegetación e incluso cerca de ríos, por lo que pidieron extremar las precauciones y reportar cualquier avistamiento a los equipos especializados.

Emergencia también afectó a un zoológico 

La emergencia también afectó a un zoológico de Guigang, donde más de 100 animales desaparecieron tras las inundaciones. Entre los ejemplares extraviados se encuentran dos cebras, cuatro puercoespines y decenas de aves tropicales, lo que ha generado una intensa búsqueda por parte de las autoridades y del personal del recinto.

En medio de la crisis, rescatistas y voluntarios trabajan para salvar a animales domésticos atrapados por las aguas. En el condado de Binyang, un operador de un refugio logró poner a salvo cerca de 200 gatos y decenas de perros, trasladando a varios de ellos en medio de zonas completamente inundadas.

Las lluvias también han dejado un elevado saldo humano. Según las autoridades chinas, al menos 39 personas han muerto como consecuencia de las inundaciones ocasionadas por el temporal, mientras que Taiwán y la costa oriental de China permanecen en alerta ante la llegada de un tifón que podría tocar tierra en los próximos días. La situación mantiene en máxima vigilancia a los organismos de emergencia.

En Portada

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustiblest
Nacionales

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles

11:40 AM, Jul 11
Sube el número de fallecidos tras los terremotos en Venezuelat
Internacionales

Sube el número de fallecidos tras los terremotos en Venezuela

12:44 PM, Jul 11
De los micrófonos a la corona: María Isabel Flores inicia un nuevo reto como Señora Jalapa 2026t
Farándula

De los micrófonos a la corona: María Isabel Flores inicia un nuevo reto como Señora Jalapa 2026

11:05 AM, Jul 11
Mujer y hombre capturados por fingir secuestro en Quichét
Nacionales

Mujer y hombre capturados por fingir secuestro en Quiché

09:25 AM, Jul 11
El tifón Bavi causa numerosas cancelaciones en aeropuertos del este de China y Taiwánt
Internacionales

El tifón Bavi causa numerosas cancelaciones en aeropuertos del este de China y Taiwán

08:47 AM, Jul 11

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaEstados UnidosArgentinaMéxicoCopa del MundoCristiano Ronaldo
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar