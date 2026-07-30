Así es el gecko de dos cabezas que nació en Pensilvania

El nacimiento de un gecko crestado con dos cabezas ha despertado el interés de científicos, amantes de los reptiles y miles de usuarios en redes sociales. El inusual ejemplar nació este verano en un criadero especializado del estado de Pensilvania, Estados Unidos, donde sus cuidadores siguen de cerca su desarrollo debido a la rara condición con la que llegó al mundo.
El pequeño reptil nació en Rockstar Geckos, un criadero ubicado en el noreste de Pensilvania, que compartió imágenes del animal a través de sus redes sociales. Los responsables del establecimiento señalaron que es la primera vez que registran un caso de este tipo y reconocieron que el nacimiento los tomó por sorpresa.
La anomalía, conocida como policefalia, es una condición congénita poco frecuente en la que un animal desarrolla dos cabezas durante su formación embrionaria. Cada una posee su propio cerebro, mientras que el resto del cuerpo y las extremidades son compartidos. Esta característica puede provocar dificultades de coordinación e incluso afectar el funcionamiento de algunos órganos internos.
Bautizan al gecko
Los cuidadores bautizaron al gecko como Simon y Garfunkel, en referencia a que cada cabeza actúa de manera independiente. Aunque al principio ambas intentaban controlar el movimiento del cuerpo hacia diferentes direcciones, con el paso de las semanas han mostrado una mejor coordinación.
Hasta el momento, el ejemplar ha superado las expectativas de sus cuidadores. El criadero informó que las dos cabezas ya se alimentan por sí solas y no presentan comportamientos agresivos entre sí, lo que ha favorecido su evolución.
Con apenas cuatro semanas de vida, el reptil pesaba alrededor de 1.8 gramos, un tamaño tan reducido que, según sus responsables, puede compararse con el de una uña.
La historia se ha viralizado en redes sociales, donde miles de personas siguen de cerca el crecimiento del peculiar gecko y envían mensajes de apoyo. Aunque la policefalia suele registrarse con mayor frecuencia en serpientes y tortugas, también ha sido documentada en otras especies, convirtiéndose en un fenómeno de interés para la comunidad científica.