Seis guatemaltecos, entre detenidos en operativos de inmigración en Pensilvania, EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala confirmó este viernes 22 de agosto que seis guatemaltecos forman parte del grupo de migrantes centroamericanos y mexicanos que fueron capturados por agentes de inmigración en Pensilvania, cuando se dirigían a sus labores.
Los 25 extranjeros originarios de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y México, obreros de construcción, fueron detenidos en dos lugares distintos de una carretera estatal, específicamente en Bellefonte y Milesburg.
Al respecto, la Cancillería indicó que el Consulado General en Filadelfia está dando seguimiento al caso para asistir a los connacionales en su proceso migratorio. También se encuentra efectuando las gestiones para contactar a familiares.