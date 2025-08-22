 Seis guatemaltecos, entre detenidos en operativos de inmigración en Pensilvania, EE. UU.
Nacionales

Seis guatemaltecos, entre detenidos en operativos de inmigración en Pensilvania, EE. UU.

Un total de 25 trabajadores de la construcción fueron capturados cuando se dirigían a sus labores.

EEUU advierte nuevas redadas contra indocumentados y llevar ante la justicia a sus empleadores
EEUU advierte nuevas redadas contra indocumentados y llevar ante la justicia a sus empleadores

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala confirmó este viernes 22 de agosto que seis guatemaltecos forman parte del grupo de migrantes centroamericanos y mexicanos que fueron capturados por agentes de inmigración en Pensilvania, cuando se dirigían a sus labores.

Los 25 extranjeros originarios de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y México, obreros de construcción, fueron detenidos en dos lugares distintos de una carretera estatal, específicamente en Bellefonte y Milesburg.

Al respecto, la Cancillería indicó que el Consulado General en Filadelfia está dando seguimiento al caso para asistir a los connacionales en su proceso migratorio. También se encuentra efectuando las gestiones para contactar a familiares.

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesSeguridad
