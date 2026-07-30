 Momento en que una joven cae de un juego mecánico
Viral

Video capta el dramático momento en que una joven cae de un juego mecánico

El instante en que una joven termina en el suelo tras una falla en un juego mecánico.

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Joven cae tras fallar el sistema de seguridad de juego mecánico. , Captura de pantalla video de TikTok.
Joven cae tras fallar el sistema de seguridad de juego mecánico. / FOTO: Captura de pantalla video de TikTok.
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Un video que circula ampliamente en redes sociales ha causado conmoción al mostrar el momento en que una joven sale expulsada de un juego mecánico durante una feria en México. Las imágenes, captadas por una de sus acompañantes, han generado preocupación entre los usuarios, quienes cuestionan las medidas de seguridad en este tipo de atracciones.

En la grabación se observa a dos jóvenes sentadas en el juego mientras esperan que comience el recorrido. Ambas sonríen a la cámara e incluso una de ellas levanta la mano para saludar, sin imaginar que segundos después viviría un momento de terror.

Cuando la atracción inicia su movimiento y coloca a los pasajeros de cabeza, el sistema de seguridad de uno de los asientos aparentemente se libera. En ese instante, la joven pierde la sujeción y cae directamente al suelo ante la mirada de su amiga.

Por fortuna, el incidente ocurrió cuando la atracción apenas comenzaba a elevarse, por lo que la caída fue desde una baja altura. La joven logró levantarse y, de acuerdo con lo que muestran las imágenes, no sufrió heridas.

@litziramirez347

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Condiciones de mantenimiento de juegos mecánicos en feria 

El video rápidamente se viralizó y acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos internautas coincidieron en que el desenlace pudo haber sido fatal si la falla hubiera ocurrido cuando el juego alcanzara su punto más alto.

Las imágenes también reavivaron el debate sobre las condiciones de mantenimiento y las inspecciones de seguridad en los juegos mecánicos instalados en ferias temporales, donde cada año miles de personas acuden para disfrutar de las atracciones.

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Testigos narraron que el pequeño cayó de varios metros de altura, aunque desconocen como fue que salió expulsado del juego mecánico.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la feria donde ocurrió el incidente ni sobre posibles sanciones o investigaciones derivadas del caso. Mientras tanto, el video continúa compartiéndose en distintas plataformas y ha servido como advertencia para quienes visitan este tipo de atracciones.

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