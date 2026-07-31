 Aparece una extraña figura tras un accidente en carretera
Viral

Graban el momento en que aparece una extraña figura tras un accidente en carretera

Extraña figura aparece tras accidente de tránsito y las imágenes causan impacto en redes sociales.

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Conductor grababa un accidente y terminó captando una inquietante figura., Captura de pantalla video de X.
Conductor grababa un accidente y terminó captando una inquietante figura. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video grabado por los ocupantes de un vehículo en una carretera del departamento de Santander, Colombia, se volvió viral en redes sociales luego de captar una extraña silueta pocos segundos después de registrar un accidente de tránsito. Las imágenes han generado miles de reacciones y todo tipo de teorías entre los internautas.

La grabación inicia mostrando un percance vial en el que se vieron involucrados una motocicleta y dos vehículos de carga. En la escena se observa a los camiones detenidos con las luces intermitentes encendidas, mientras los ocupantes del automóvil reducen la velocidad para observar lo ocurrido.

Sin embargo, lo que parecía ser un registro más de un accidente tomó un giro inesperado metros adelante.

En el video se aprecia una figura de apariencia humana completamente cubierta con una túnica negra, ubicada a un costado de la carretera. Al percatarse de su presencia, los ocupantes del vehículo reaccionan con evidente sorpresa.

Algo hay allá, ¿qué es lo que hay ahí?", se escucha decir a una de las personas que viajaba en el automóvil.

Video de la aterradora figura 

A medida que el vehículo se acerca, la figura comienza a desplazarse lentamente. "¡Papá, qué es eso!", exclama otro de los ocupantes, mientras una mujer responde con un asustado "¡Ay, no!".

Las imágenes muestran que la silueta cruza la carretera sin aparentar preocuparse por los vehículos que circulaban en ese momento. Además, debido a la oscuridad y a la vestimenta negra, no es posible distinguir su rostro con claridad.

Instantes después, la figura se interna entre la maleza ubicada a un costado de la vía y desaparece de la vista de quienes realizaban la grabación.

El video rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre la identidad de la misteriosa silueta. Mientras algunos aseguran que podría tratarse de una persona con una prenda oscura, otros afirman que el momento tiene un aspecto inquietante. Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre lo ocurrido ni se ha confirmado la identidad de la figura captada en la grabación.

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