Acusado de asesinato tras disfrazarse de payaso y enviar mensaje

Un adolescente de 15 años fue detenido en el estado de Illinois, Estados Unidos, como principal sospechoso del asesinato de un hombre de 78 años. El caso ha causado conmoción luego de que un video de una cámara de seguridad mostrara a una persona disfrazada de payaso merodeando una vivienda cercana y lanzando una inquietante frase horas antes del crimen.
De acuerdo con la Policía Estatal de Illinois, el hecho ocurrió la noche del 3 de agosto, cuando agentes del Departamento de Policía de East St. Louis respondieron a un reporte sobre una persona inconsciente en la intersección de North 76th Street y State Street.
Al llegar al lugar, los oficiales encontraron sin vida a un hombre, quien posteriormente fue identificado por el forense del condado de St. Clair, Calvin Dye Sr., como John Wesley Allen Sr., de 78 años. Las autoridades determinaron que la víctima murió a causa de múltiples heridas provocadas con un arma blanca y fue declarada fallecida en la escena.
Poco después del hallazgo, los investigadores identificaron a un adolescente de 15 años como principal sospechoso. Horas más tarde fue localizado en una vivienda y permanece bajo custodia mientras continúa la investigación.
"Estoy buscándote"
El caso tomó mayor relevancia cuando comenzó a circular en redes sociales un video captado por una cámara de seguridad Ring instalada en una casa cercana. En las imágenes se observa a una persona completamente disfrazada de payaso acercándose al porche de la vivienda, mirando fijamente a la cámara y diciendo, aparentemente, la frase: "I'm looking for you" ("Estoy buscándote").
Lee Palmer, residente de la vivienda donde fue captado el video, relató que su madre se encontraba sola en ese momento y aseguró que la grabación causó gran preocupación en su familia debido a la extraña conducta del individuo.
La Policía Estatal de Illinois confirmó que analiza esta y otras grabaciones de vigilancia como parte de las evidencias del caso. Hasta ahora, las autoridades no han revelado el posible móvil del crimen ni si existía alguna relación entre el adolescente detenido y la víctima, por lo que las investigaciones continúan.