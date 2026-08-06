 Rayo impacta a futbolista en pleno partido: sorprendente video
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Video capta el instante en que un rayo impacta a futbolista durante un partido

Además de la víctima mortal, otros nueve futbolistas resultaron heridos durante el incidente.

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Video capta el momento en que un rayo impacta a futbolista durante un partido., Captura de pantalla video de X.
Video capta el momento en que un rayo impacta a futbolista durante un partido. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula ampliamente en redes sociales ha causado conmoción al mostrar el momento en que un futbolista es alcanzado por un rayo en plena cancha durante un partido de futbol, un hecho que terminó en tragedia.

La víctima fue identificada como Safwan Awae, quien participaba en un encuentro de la Copa FA Golok 2026 cuando ocurrió el accidente. Las imágenes, grabadas por un asistente desde las gradas, muestran el desarrollo normal del compromiso hasta que, de forma repentina, una potente descarga eléctrica impacta sobre el terreno de juego.

El incidente ocurrió el 4 de agosto en el estadio Santipap, ubicado en el municipio de Sungai Kolok, al sur de Tailandia. Tras el impacto del rayo, jugadores y asistentes reaccionan con desesperación mientras varias personas ingresan al campo para auxiliar a los afectados.

Un fallecido y nueve heridos 

De acuerdo con las autoridades locales, Safwan Awae falleció a consecuencia de la descarga eléctrica. Además, otros nueve futbolistas resultaron heridos durante el incidente y recibieron atención médica.

Según los reportes, el partido se disputaba en medio de una tormenta eléctrica, condición que incrementó el riesgo para los jugadores. El hecho ha generado cuestionamientos sobre por qué el encuentro continuó pese a las condiciones climáticas adversas.

Las normativas internacionales establecen que los partidos deben suspenderse cuando existe riesgo por tormentas eléctricas. En el caso del fútbol profesional, la FIFA recomienda detener la actividad cuando se detecta actividad eléctrica cercana al estadio para proteger la integridad de jugadores, árbitros, personal y aficionados.

El impactante video se ha viralizado en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios han expresado sus condolencias por la muerte del futbolista y han pedido reforzar los protocolos de seguridad para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.

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