Motoladrón pierde dedos al intentar asaltar una carnicería

Un video captado por una cámara de seguridad se viralizó en redes sociales al mostrar el momento en que dos mujeres se enfrentan a un hombre que presuntamente intentaba asaltarlas dentro de una carnicería en Brasil.
Las imágenes muestran al sujeto, que porta casco de motoristay mascarilla, ingresando al establecimiento y amenazando a las trabajadoras. La situación cambia cuando ambas mujeres reaccionan y utilizan machetes que se encontraban en el lugar para defenderse del atacante.
De acuerdo con medios locales, durante el forcejeo las mujeres habrían herido al hombre en las manos, provocándole lesiones en los dedos. La violenta reacción quedó registrada por una cámara de seguridad y posteriormente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.
El caso genera conmoción en redes sociales
El video ha generado diversas reacciones entre los usuarios, principalmente por la forma en que las trabajadoras respondieron ante la amenaza. Mientras algunos destacan que actuaron para protegerse durante el presunto asalto, otros cuestionan la gravedad de las lesiones provocadas al atacante.
Las imágenes no permiten establecer por sí solas qué ocurrió antes o después del momento registrado, por lo que algunos detalles difundidos en redes sociales permanecen sin confirmación oficial.
Hasta el momento, según la información disponible, las autoridades no han divulgado un informe que esclarezca si el hombre fue detenido, trasladado a un centro asistencial o si enfrentará algún proceso por el hecho.
El caso continúa generando conmoción en redes sociales, donde el video acumula reproducciones y comentarios debido a la reacción de las trabajadoras ante el intento de asalto.