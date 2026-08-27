 Mujeres en moto sufren accidente en paso a desnivel
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VIDEO: Mujeres en moto protagonizan brutal accidente en paso a desnivel que conecta las zonas 5 y 4

Peligrosos rebases terminan en violento accidente de dos mujeres que viajaban en moto.

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Motociclistas rebasan vehículos, pierden el control y terminan debajo de un picop., Captura de pantalla video de Facebook.
Motociclistas rebasan vehículos, pierden el control y terminan debajo de un picop. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos mujeres que se desplazaban en motocicleta protagonizaron un fuerte accidente de tránsito en el paso a desnivel que conecta las zonas 5 y 4 de la capital.

Las imágenes, captadas aparentemente por otro motociclista que circulaba detrás de ellas, muestran a las dos mujeres avanzando entre varios vehículos y realizando distintos rebases. En determinado momento, la conductora cruza de manera repentina dos carriles para tomar un desvío, maniobra que las deja a escasos centímetros de impactar contra la parte trasera de un camión.

Lejos de detenerse, la motocicleta continúa su recorrido de manera errática. Pocos metros después, las mujeres vuelven a quedar cerca de colisionar, esta vez contra un camión recolector de basura.

La conducción continúa de forma inestable hasta que finalmente la motocicleta impacta contra la parte trasera de un picop. El choque provoca que ambas ocupantes salgan despedidas y caigan violentamente sobre el asfalto, quedando la motocicleta y una de ellas debajo de la parte frontal del vehículo.

Tras el accidente, los tripulantes del picop descienden rápidamente para auxiliar a las mujeres. La pasajera logra incorporarse, mientras la conductora permanece tendida sobre la cinta asfáltica, aparentemente inconsciente.

Los ocupantes del picop también retiran la motocicleta de debajo del vehículo. En ese momento, el video termina, por lo que se desconoce qué ocurrió posteriormente con las dos mujeres y si alguna sufrió lesiones de gravedad.

Señalan que las mujeres se encontraban en estado de ebriedad 

La publicación que acompaña las imágenes asegura que ambas se encontraban en aparente estado de ebriedad; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por una autoridad competente.

El video ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales debido a las maniobras realizadas por las motociclistas antes del accidente y al riesgo que representaron para los demás conductores que circulaban por el sector.

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