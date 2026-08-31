Rayo impacta a mujer en playa: video sorprendente y real

Un video difundido a través de redes sociales captó el momento en que una mujer de 39 años fue alcanzada por un rayo mientras caminaba por una playa durante una tormenta en Brasil.
El hecho ocurrió en la playa de Pinheira, ubicada en la ciudad de Palhoça, en el estado de Santa Catarina, sureste de Brasil. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, caminaba en compañía de otra persona cuando se detuvo alrededor de las 18:03 horas del viernes.
Las imágenes muestran los instantes previos al impacto. De acuerdo con la información divulgada, transcurrieron aproximadamente cinco segundos desde que la mujer se detuvo hasta que un rayo la alcanzó, provocando que cayera frente a la persona que la acompañaba.
Tras el impacto, su acompañante comenzó a auxiliarla y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia.
Aproximadamente 15 minutos después, bomberos de Santa Catarina llegaron al lugar y encontraron a la mujer inconsciente y con quemaduras en distintas partes del cuerpo. Los paramédicos utilizaron un desfibrilador externo automático en un intento por reanimarla antes de trasladarla de emergencia a un centro asistencial.
La mujer falleció en el hospital
Posteriormente, la mujer fue intubada y trasladada a un hospital de São José, debido a la gravedad de su estado. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció durante la mañana del sábado.
El caso ocurrió en medio de una jornada de fuertes tormentas que también dejó otras víctimas mortales en la región. En Santa Catarina, un niño de ocho años murió luego de que un árbol cayera sobre su vivienda, mientras que en Rio Grande do Sul un hombre de 72 años perdió la vida después de que su automóvil fuera arrastrado por las inundaciones.
El video del momento en que el rayo alcanza a la mujer volvió a generar advertencias sobre los riesgos de permanecer en espacios abiertos durante tormentas eléctricas.