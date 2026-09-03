Serpiente de 2 metros en Petén: sorprendente desenlace

Un encuentro con la fauna silvestre de Petén sorprendió a Francisco "Paco" Asturias, reconocido conservacionista y guardaparques guatemalteco, quien durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre grabó a una enorme serpiente mazacuata que se desplazaba cerca de su alojamiento en el parque Mirador Río Azul.
En el video, registrado durante la noche, se observó a la serpiente, de más de dos metros de largo, desplazándose por el área cercana a la cabaña donde se encontraba Asturias, hasta dirigirse hacia la vegetación.
El guardaparques compartió la grabación en redes sociales y relató que se encontró con el reptil cuando se levantó durante la madrugada.
Levantarte a media noche para ir al baño y toparte con esta hermosa muchacha (mazacuata) frente a tu puerta, no tiene precio", escribió Asturias. También destacó que, aunque la especie no era venenosa, sus dimensiones podían provocar una reacción de temor y señaló que estas serpientes se alimentaban de especies venenosas.
El encuentro, sin embargo, tuvo un desenlace inesperado. Horas después, ya durante el día, Asturias publicó otro video en el que mostró al mismo ejemplar siendo devorado por un cocodrilo.
Miren donde terminó la mazacuata. Corroncha se la almorzó! Es sorprendente lo salvaje de este lugar", expresó el guardaparques.
Las dos grabaciones generaron sorpresa entre usuarios de redes sociales, quienes pudieron observar primero a la serpiente desplazándose durante la noche y posteriormente el momento en que terminó como presa de otro depredador de la selva.
Sobre Francisco "Paco" Asturias
Asturias es técnico en recursos naturales y guardián de la vida silvestre. Durante años ha dedicado su trabajo a la protección de la Biosfera Maya y al resguardo de la fauna en las selvas de Petén.
Como guardarrecursos de campo duro, desarrolla labores en áreas protegidas de alta amenaza ecológica, donde realiza patrullajes, monitoreo biológico y acciones contra actividades humanas ilegales que afectan los ecosistemas.
El parque Mirador Río Azul, ubicado en el norte de Petén, en una zona cercana a los límites fronterizos de Guatemala con México y Belice, forma parte del entorno donde Asturias desarrolla sus labores de conservación y protección de la vida silvestre.