Trabajador rescata a niña de un accidente: video impactante

Un descuido de una madre estuvo a punto de terminar en tragedia en Puebla, México. Una cámara de seguridad captó el momento en que una niña salió corriendo hacia una avenida y quedó expuesta al paso de los vehículos, hasta que un trabajador de un supermercado reaccionó y logró ponerla a salvo.
El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas del domingo 6 de septiembre, en las afueras del establecimiento. En las imágenes se observa a la menor correr sin detenerse hacia la vialidad, mientras su madre sale detrás de ella e intenta alcanzarla.
La mujer no consigue detener a la niña y cae antes de llegar hasta ella. La pequeña continúa avanzando hasta internarse en la zona de circulación, justo cuando varios vehículos transitan por el lugar.
Al advertir el peligro, uno de los trabajadores que se encontraba en el exterior del supermercado corre para alcanzarla. En ese momento, una camioneta se aproxima a la menor.
El empleado se coloca frente al vehículo y hace una señal al conductor para que se detenga. Instantes después consigue sujetar a la niña y retirarla de la trayectoria del automóvil, evitando que fuera atropellada.
Luego del rescate, el trabajador lleva a la pequeña de regreso y la entrega a sus familiares.
El video también generó críticas hacia la madre
La grabación fue difundida en X, TikTok, Facebook e Instagram, donde rápidamente se volvió viral. Miles de usuarios destacaron la reacción del empleado y lo señalaron como un héroe por haber intervenido sin pensarlo ante el peligro.
Sin embargo, el video también generó críticas hacia la madre por el descuido que permitió que la menor llegara hasta la avenida. Otros usuarios cuestionaron además la reacción de los familiares y señalaron la falta de un agradecimiento hacia el trabajador que evitó la tragedia.
El video deja registrada una intervención decisiva: apenas unos segundos bastaron para que el empleado alcanzara a la niña antes de que un vehículo pudiera impactarla.