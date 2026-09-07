 Trabajador rescata a niña de un accidente: video impactante
Viral

Video muestra el dramático momento en que trabajador salva a una niña de ser atropellada

El dramático rescate ocurrió en cuestión de segundos y quedó registrado por las cámaras del establecimiento.

Compartir:
Trabajador salva a niña de ser atropellada tras descuido de su madre en Puebla., Captura de pantalla video de X.
Trabajador salva a niña de ser atropellada tras descuido de su madre en Puebla. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un descuido de una madre estuvo a punto de terminar en tragedia en Puebla, México. Una cámara de seguridad captó el momento en que una niña salió corriendo hacia una avenida y quedó expuesta al paso de los vehículos, hasta que un trabajador de un supermercado reaccionó y logró ponerla a salvo.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas del domingo 6 de septiembre, en las afueras del establecimiento. En las imágenes se observa a la menor correr sin detenerse hacia la vialidad, mientras su madre sale detrás de ella e intenta alcanzarla.

La mujer no consigue detener a la niña y cae antes de llegar hasta ella. La pequeña continúa avanzando hasta internarse en la zona de circulación, justo cuando varios vehículos transitan por el lugar.

Al advertir el peligro, uno de los trabajadores que se encontraba en el exterior del supermercado corre para alcanzarla. En ese momento, una camioneta se aproxima a la menor.

El empleado se coloca frente al vehículo y hace una señal al conductor para que se detenga. Instantes después consigue sujetar a la niña y retirarla de la trayectoria del automóvil, evitando que fuera atropellada.

Luego del rescate, el trabajador lleva a la pequeña de regreso y la entrega a sus familiares.

El video también generó críticas hacia la madre 

La grabación fue difundida en X, TikTok, Facebook e Instagram, donde rápidamente se volvió viral. Miles de usuarios destacaron la reacción del empleado y lo señalaron como un héroe por haber intervenido sin pensarlo ante el peligro.

Sin embargo, el video también generó críticas hacia la madre por el descuido que permitió que la menor llegara hasta la avenida. Otros usuarios cuestionaron además la reacción de los familiares y señalaron la falta de un agradecimiento hacia el trabajador que evitó la tragedia.

El video deja registrada una intervención decisiva: apenas unos segundos bastaron para que el empleado alcanzara a la niña antes de que un vehículo pudiera impactarla.

En Portada

Nueva semana inicia con bloqueos en carreterast
Nacionales

Nueva semana inicia con bloqueos en carreteras

08:03 AM, Sep 07
Chimaltenango: Sube hasta un 50% el pasaje del transporte extraurbanot
Nacionales

Chimaltenango: Sube hasta un 50% el pasaje del transporte extraurbano

09:33 AM, Sep 07
Retiran 32 cámaras instaladas ilegalmente en la zona 21t
Nacionales

Retiran 32 cámaras instaladas ilegalmente en la zona 21

08:54 AM, Sep 07
Pánico en la Aguilar Batres: motoristas armados disparan en plena víat
Nacionales

Pánico en la Aguilar Batres: motoristas armados disparan en plena vía

08:23 AM, Sep 07
Roberto Montoya ya toma las riendas de Comunicacionest
Deportes

Roberto Montoya ya toma las riendas de Comunicaciones

08:21 AM, Sep 07

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalReal MadridLiga NacionalEstados UnidosCopa CentroamericanaInsólitoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar