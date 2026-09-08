 Piloto salta de camión antes de caer por un precipicio
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VIDEO: Piloto salta de camión segundos antes de quedar al borde del precipicio

Momento en que piloto salta de camión segundos antes de un fuerte accidente.

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Conductor salta de camión antes de quedar al borde de un precipicio en Samaria., Captura de pantalla video de X.
Conductor salta de camión antes de quedar al borde de un precipicio en Samaria. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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El piloto de un camión de carga pesada vivió momentos de tensión cuando la unidad comenzó a deslizarse por una pendiente y avanzó sin control hacia un precipicio. La escena quedó registrada en video y muestra el instante en que el hombre abandona la cabina de un salto para evitar correr la misma suerte que el vehículo.

El hecho ocurrió este lunes 7 de septiembre de 2026 en el norte de Samaria. En las imágenes se observa al piloto abrir la puerta de la cabina y lanzarse hacia el asfalto, mientras el camión sigue su recorrido hasta alcanzar la barrera de protección.

El vehículo quedó atorado contra la barda de seguridad, en posición horizontal y a pocos metros del vacío. La estructura evitó que la unidad terminara al fondo del precipicio.

Piloto sufrió golpes leves 

Según medios locales, el operador sobrevivió al accidente y presentó únicamente golpes menores. Tras ser atendido por lo ocurrido, también sufrió una fuerte crisis nerviosa debido a la situación que acababa de enfrentar.

Los mismos reportes señalan que el camión habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que la unidad comenzara a deslizarse por la pendiente y avanzara hacia el precipicio.

Debido a la posición en la que quedó la unidad, fue necesario utilizar maquinaria pesada para retirarla del lugar y completar las labores de recuperación del camión.

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