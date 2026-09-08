Piloto salta de camión antes de caer por un precipicio

El piloto de un camión de carga pesada vivió momentos de tensión cuando la unidad comenzó a deslizarse por una pendiente y avanzó sin control hacia un precipicio. La escena quedó registrada en video y muestra el instante en que el hombre abandona la cabina de un salto para evitar correr la misma suerte que el vehículo.
El hecho ocurrió este lunes 7 de septiembre de 2026 en el norte de Samaria. En las imágenes se observa al piloto abrir la puerta de la cabina y lanzarse hacia el asfalto, mientras el camión sigue su recorrido hasta alcanzar la barrera de protección.
El vehículo quedó atorado contra la barda de seguridad, en posición horizontal y a pocos metros del vacío. La estructura evitó que la unidad terminara al fondo del precipicio.
Piloto sufrió golpes leves
Según medios locales, el operador sobrevivió al accidente y presentó únicamente golpes menores. Tras ser atendido por lo ocurrido, también sufrió una fuerte crisis nerviosa debido a la situación que acababa de enfrentar.
Los mismos reportes señalan que el camión habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que la unidad comenzara a deslizarse por la pendiente y avanzara hacia el precipicio.
Debido a la posición en la que quedó la unidad, fue necesario utilizar maquinaria pesada para retirarla del lugar y completar las labores de recuperación del camión.