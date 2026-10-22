 Sacerdote golpeado por cruz: nueva grabación impactante
Viral

Surge video de otro sacerdote golpeado por una cruz tras la muerte de Patricio Sánchez

Tras la muerte del padre Patricio Sánchez, se viraliza grabación de otro sacerdote golpeado por una cruz.

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Video de sacerdote al que le cayó una cruz vuelve a circular tras la muerte del padre Patricio Sánchez., Captura de pantalla video de Instagram.
Video de sacerdote al que le cayó una cruz vuelve a circular tras la muerte del padre Patricio Sánchez. / FOTO: Captura de pantalla video de Instagram.
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Un video que muestra cómo una cruz de madera cayó sobre un sacerdote mientras intentaba moverla de su lugar volvió a circular en redes sociales tras la muerte del padre Patricio Sánchez, ocurrida el 17 de octubre de 2026 en una iglesia de Guayaquil, Ecuador. El religioso falleció luego de que la figura religiosa se desprendiera y cayera sobre él mientras celebraba una misa.

Las imágenes corresponden al padre Óscar Echeverri, un sacerdote colombiano que sufrió un accidente similar el 28 de abril de este año. A diferencia de Sánchez, logró sobrevivir al incidente, cuya grabación ha cobrado relevancia por las similitudes entre ambos sucesos.

Muerte de sacerdote en Ecuador: comparación con película de hace 31 años desata polémica

La muerte de un sacerdote durante una misa en Ecuador ha causado conmoción. Sin embargo, algunos comentarios en redes sociales y las comparaciones del caso con una película de terror han generado críticas entre los usuarios.

Así ocurrió el accidente

En el video se observa a Echeverri mientras intenta mover una cruz de madera. Durante la maniobra, la estructura pierde estabilidad y cae sobre él, golpeándolo en la cabeza.

La grabación documenta el momento del impacto y se ha difundido nuevamente meses después del accidente, a raíz de la tragedia ocurrida en Ecuador.

Echeverri pertenece a la Congregación de Jesús y María, conocida como los eudistas, y también es creador de contenido en redes sociales. Tras la muerte del sacerdote ecuatoriano, compartió una reflexión sobre lo ocurrido.

El mensaje que compartió en redes sociales

La fecha, la causa y el lugar que nos corresponde morir, ESO SON y no otros", expresó Echeverri en un video publicado en sus plataformas digitales.

Sus palabras llamaron la atención de los usuarios, quienes vincularon su experiencia con el fallecimiento de Sánchez, debido a las circunstancias similares en las que ambos sacerdotes fueron golpeados por una cruz.

Aunque los dos accidentes tienen un elemento en común, sus desenlaces fueron distintos: Echeverri sobrevivió, mientras que Sánchez perdió la vida durante la celebración de una misa transmitida en vivo.

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