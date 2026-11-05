 Hombre dispara a motoristas por ruido frente a su casa
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VIDEO: Hombre dispara contra motoristas por el ruido que hacían al pasar frente a su casa

Revelan qué pasó con el hombre que disparó contra motoristas que circulaban con el escape ruidoso.

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Hombre sale de su casa y dispara contra dos jóvenes que pasaban en motocicleta., Captura de pantalla video de X.
Hombre sale de su casa y dispara contra dos jóvenes que pasaban en motocicleta. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento de tensión que vivieron dos jóvenes que se desplazaban en motocicleta cuando un hombre armado salió de su vivienda y les disparó en plena calle. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado fin de semana en la localidad de Las Parejas, provincia de Santa Fe, Argentina.

Las imágenes, registradas alrededor de las 4:40 de la mañana, muestran cómo los motociclistas circulaban frente a una vivienda cuando repentinamente un hombre de 43 años salió del inmueble con un arma de fuego y realizó dos disparos en su dirección.

De acuerdo con medios locales, el sujeto habría reaccionado de esa manera porque estaba molesto por el ruido que producía la motocicleta al pasar frente a su casa.

La grabación también captó la reacción de un testigo que presenció la escena y registró el momento con su teléfono celular. "Le tira, le tira, le tira... pará, loco de mier**", se escucha decir mientras el agresor dispara.

Casi me pega a mí, bolu**", añadió momentos después, antes de advertir a su acompañante que se retiraran del lugar: "Vámonos a la mier***, amigo, tiene un fierro".

Tras efectuar los disparos, el hombre regresó al interior de su vivienda, mientras los jóvenes se alejaban de la zona. A pesar de la cercanía del ataque, ninguno de los motociclistas resultó herido.

Capturan al hombre armado

La difusión de las imágenes y las denuncias realizadas por vecinos permitieron que las autoridades intervinieran en el caso. Posteriormente, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III detuvieron al sospechoso, de 43 años, cuya identidad no fue revelada.

Durante el procedimiento también fue decomisado un revólver calibre .357 Magnum, presuntamente utilizado para realizar los disparos.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Cañada de Gómez, que interviene en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

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