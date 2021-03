OMS pide volver a investigar si el coronavirus se fugó de un laboratorio en China

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió volver a investigar la hipótesis de que el coronavirus se haya fugado de un laboratorio en China.

Este martes, el grupo de expertos internacionales que viajó a territorio chino para investigar los orígenes de la pandemia detalló sus conclusiones. El informe, del que la AFP obtuvo una copia, consideró “extremadamente improbable” que el virus se deba a un accidente o un escape de patógenos desde un laboratorio, y que probablemente este se transmitió de los murciélagos a los humanos a través de un animal intermedio.

Entre los posibles intermediarios, figuran el gato doméstico, el conejo, el visón, el pangolín o el tejón turón.

I welcome the report on the #COVID19 origins, which advances our understanding of this virus in important ways. The report also raises questions that will need to be addressed by further studies. https://t.co/zqu9LsvU5v

Aún así, el director de la OMS consideró que la hipótesis de una potencial fuga “requiere más investigación, probablemente con nuevas misiones con expertos especialistas”, y se dijo “dispuesto a desplegar” estos esfuerzos.

As far as @WHO is concerned all hypotheses remain on the table. This report is a very important beginning, but it is not the end. We have not yet found the source of the #COVID19 virus, and we must continue to follow the science and leave no stone unturned as we do.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 30, 2021