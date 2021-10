VIDEO. El truco de Haaland que está en boca de todo el mundo

El delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland, uno de los mejores jugadores del mundo, ha sorprendido al mundo por medio de un video difundido por la Bundesliga.

Para nadie es un secreto la habilidad que posee el noruego, nominado al Balón de Oro, y quien junto con Kylian Mbappé, es llamado a suceder a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Sin embargo, aunque su talento no está en duda, su truco de las últimas horas ha desatado todo tipo de incredulidad y es que en realidad parece imposible de realizar.

La Bundesiga grabó a Haaland durante una práctica y lo retó a realizar el truco. Consistía en colocar tres balones uno encima de otro y luego patearlos, uno a la vez hacia el ángulo superior derecho del arco, sin que sus remates provocaran la caída de ninguno de los balones.

Haaland pateó a la perfección, dejando a todos con la “boca abierta”, aunque sus seguidores rápidamente comenzaron a cuestionar la veracidad del video.

He does not miss…@ErlingHaaland is ridiculous! 😳 pic.twitter.com/1xspqH6VvA

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 14, 2021