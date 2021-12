Casillas y Kroos explotan tras la coronación de Messi sobre Benzema

El séptimo Balón de Oro de Lionel Messi no ha provocado esta vez una aprobación unánime: en Alemania, donde se daba por hecho la victoria de Robert Lewandowski, la decepción es inmensa, pero en otros lugares del mundo el galardón también ha dejado un regusto amargo y muestra de ello fue el malestar de Iker Casillas y Toni Kroos.

Siete trofeos del Balón de Oro, más que nadie en la historia: el rey Messi no parece tener intención de abdicar y volvió a llevarse el prestigioso galardón, en el que Alexia Putellas se convirtió en la primera española en ganarlo en categoría femenina.

En una glamurosa ceremonia celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, Lionel Messi ganó por séptima ocasión en su carrera en una competencia en la que estuvo mano a mano con Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Malestar de Casillas y Kroos

Sin embargo, el galardón de la “Pulga” despertó todo tipo de opiniones, principalmente en Madrid, donde el apoyo a Benzema fue grande. Y uno de los que cuestionó el premio fue el exportero merengue, Iker Casillas, quien escribió en su cuenta de Twitter:

“Cada vez me cuesta más cree en esto de los premios del futbol. Para mí, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de todo la historia, pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta! Lo hacen difícil otros!”.

Mientras que Kroos se quejó en un podcast: “En primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser jsutos. En mi opinión, este no es el caso en absoluto. Par mí, Benzema habría sido el número uno si realmente estuvieras buscando al mejor jugador individual del año pasado porque veo de cerca lo excepcional que es. No hay duda de que Messi está al lado de Cristiano Ronaldo como el jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección es sobre todo el primer puesto”.

“Honestamente no entiendo nada. Con todo respeto que debo a Messi y a los otros grandes futbolistas nominados, ninguno de ellos tenía tantos méritos como Lewandowski, dijo Lothar Matthaus, referente del Bayern Múnich

