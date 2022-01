FOTOS. Empleada muestra piojos en ropa de prestigiosa tienda

Una empleada de una popular tienda de ropa ubicada en el World Trade Center Oculus de Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.), compartió tres fotos de sudaderas infestada de piojos que supuestamente se vende a clientes.

“Trabajo en Oculus en World Trade Center, y hoy un cliente descubrió piojos en un estante de sudaderas con capucha”, afirmó la trabajadora de 28 años en su cuenta de Twitter.

La joven aseguró que los gerentes y ejecutivos de la tienda estaban al tanto de la plaga, pero decidieron no detener el flujo de negocios.

“No cerrarán la tienda ni notificarán a los empleados sobre el problema”, afirmó la mujer.

I work at the H&M in the Oculus at World Trade & today a customer discovered lice on a rack of hoodies. They’re not closing the store nor are they notifying employees of the problem. The section was just blocked off. pic.twitter.com/eAIlOxfmJu — Choy Choy 🎋 (@Madesonee_) December 29, 2021

Sin embargo, un portavoz de la tienda, respondió en Twitter a una usuaria, asegurando que la tienda fue cerrada.

“Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros clientes y empleados. Por precaución, cerramos la tienda de H&M en Westfield World Trade Center para investigar a fondo”, dijo el representante.

Renuncia a su empleo

Al final, la joven renunció a su trabajo porque “lo detestaba”. “Gracias a todos los preocupados por mi pérdida de trabajo. Mi último día es el viernes (porque no me gusta estar ahí) sigan mi página de negocios en IG @Choyssentials”, escribió e un tuit.

@hm @hmusa Please do something about this! This is disgusting and completely unacceptable! Lice can spread. Employees need to be notified and the store needs to be cleaned. Do better! pic.twitter.com/4wJvxhiCf8 — 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 🇮🇹🎰 (@queenviibezz) December 30, 2021

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar:

“Son chinches adultas. La tienda debe cerrarse inmediatamente”, escribió un usuario en Twitter. “Esto es realmente asqueroso, pero no parece piojos. Los piojos de la cabeza y del cuerpo no pueden sobrevivir sin un huésped. Y estos son grandes. Sea lo que sea, tiene que irse”, dijo otra usuaria.

La empleada pidió disculpas al gerente de la tienda, expresando que nunca imaginó que su tuit llegaría tan lejos, y que es un problema de la empresa, no de los empleados.

“Me disculpé con el gerente de mi tienda porque no esperaba que mi tweet subiera así. Me molestó que lo trataran como un problema menor y que no fuera su culpa. Es la empresa. Mis compañeros de trabajo me agradecieron”, escribió.

