Fortalecer el MP y recuperar imparcialidad y credibilidad, entre propuestas de aspirantes a fiscal general

La Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General comenzó este lunes con la fase de entrevistas a los aspirantes y cinco de ellos presentaron sus planes de trabajo durante la jornada.

Cada uno de los profesionales contó con 15 minutos para exponer ante los comisionados los detalles de cómo sería su gestión si en caso resultaran electos.

Mynor Hernández fue el primero en tomar la palabra y aseguró que su plan de trabajo está basado en fortalecer las fiscalías a nivel nacional para poder brindar un mejor servicio a la población guatemalteca.

El aspirante expuso que tiene 18 años de trabajar en el Ministerio Público y señala que aunque actualmente hay cien por ciento de cobertura de la institución en el territorio nacional, en las fiscalías municipales solo hay un fiscal y no hay más personal.

“Solo son oficinas receptoras de denuncias y no se cumple con la justicia pronta y cumplida”, añadió en ese contexto.

Finalmente, manifestó que se necesitan resultados cualitativos, no cuantitativos, por lo cual reiteró su compromiso por implementar acciones de fortalecimiento.

Henry Elías Wilson mencionó durante su intervención que a lo largo de varias administraciones del MP, la imparcialidad, objetividad e independencia se había perdido.

“No era posible ver a fiscales persiguiendo a una persona y salir a manifestar con una manta y a gritar consignas en la calle, eso no se puede permitir”, destacó.

Agregó que el fiscal general debe buscar justicia no venganza, pero que cuando se veía a un MP que realizaba conferencias de prensa antes de que las personas llegaran a los tribunales era notorio un sesgo.

“La tarea del MP no es ganar casos de opinión pública, sino destruir la presunción de inocencia ante los tribunales, no es un concurso de popularidad”, puntualizó el aspirante.

El aspirante Mynor González se refirió a la corrupción y consideró que no se puede “tapar el sol con un dedo” pues, a su criterio, el ejemplo de que esos flagelos existen en el país son todos los casos que se ven en los tribunales de justicia donde se ha procesado a funcionarios de distintos gobiernos.

“La política que ofrezco como jefe del MP es que no tiene que preocuparse ningún funcionario ni ciudadano que haga las cosas bien. La excepción son los funcionarios que violen la ley”, añadió.

Hernández también señaló que busca recuperar la credibilidad de la institución encargada de la persecución penal y cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del MP y la Constitución.

Para el candidato Eliseo Quiñonez, crear una “súper fiscalía contra la corrupción e impunidad” que respete los derechos de las personas sería su apuesta principal si llegara a ser electo como fiscal general.

Y al ser consultado sobre cómo evitar que el MP caiga en enfrentamientos ideológicos y si se considera una persona libre de compromisos para asumir este reto, respondió que hay dos grupos en Guatemala: los pro CICIG y los anti CICIG.

Resaltó que ambos representan intereses en el país y aseguró que no tiene ningún compromiso con ninguno, sino que es independiente y “ama” a su país.

Oscar Dávila, actual titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, destacó que la actuación que ha tenido en esa entidad siempre ha sido imparcial y sin presiones de parte del Ejecutivo.

“Las acciones que yo he tomado, sobre todo en cuanto a la investigación administrativa de los casos por los que he presentado denuncias, no han tenido ninguna incidencia por parte ni del presidente ni de ningún otro miembro del Gabinete”, manifestó.