Inasistencia a la Cumbre se dio en rechazo a presiones de EE. UU., afirma Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei dio a conocer en una entrevista con The Global Liberty Alliance que envió una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, donde le señala las razones por las cuales no asistió a la Cumbre de las Américas.

El mandatario explicó que su decisión se dio por no estar de acuerdo en la forma de actuar de las autoridades estadounidenses, pues consideró que ha habido cierto maltrato por parte del Departamento de Estado hacia Guatemala.

Ello, especialmente, tomando en cuenta que, según sus palabras, se dio una clara injerencia al intentar ejercer presiones en la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2022-2026, cargo para el cual fue reelecta la actual titular de esa institución, Consuelo Porras.

“Nos dijeron que iban a tomar decisiones contra Guatemala si yo volvía a nombrar a la fiscal, violentando lo que es una responsabilidad soberana constitucional del presidente en cuanto a la escogencia”, expresó.

Además, el gobernante señaló directamente a los funcionarios estadounidenses Todd Robinson, Juan Gonzales y Bryan Nicholson de promover por medio de redes sociales la desestabilización del país.

“Se declaran precisamente contra el gobierno y por esa razón nosotros les hicimos ver que no íbamos. No podemos ir a un lugar en donde no nos tratan bien”, manifestó.

Agregó que, a pesar de ser casi el último país aliado de los Estados Unidos en la región, y ser naciones que supuestamente comparten los mismos valores y principios, se han dado lo que calificó como ataques desde el Departamento de Estado.

El gobernante señaló que incluso el último informe emitido por esa oficina norteamericana pone a Guatemala a la altura de Nicaragua, Cuba y Venezuela, lo que en su opinión es algo totalmente incorrecto, basado en apreciaciones absurdas y con juicios de valor muy arriesgados.

Giammattei plantea revisar relaciones bilaterales

A criterio de Giammattei, el no ir a la cumbre también es un mensaje para darle a conocer a EE. UU. la postura de su gobierno ante las recientes acciones de parte de sus funcionarios.

“Estamos molestos, pero esperamos que esta ‘no presencia’ sirva para darle una vuelta a la página y revisar las relaciones bilaterales”, expresó el mandatario guatemalteco.

Además, señaló que espera que se pueda entrar en procesos de trabajo de común acuerdo, respetando la soberanía y no injerencia en los asuntos internos del país, tal como lo demanda el artículo 41 de la Convención de Viena.

