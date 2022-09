VIDEO: enorme tiburón salta a yate e intenta atacar a los tripulantes

Los tripulantes de un yate fueron sorprendidos por un tiburón que inesperadamente saltó para quedar al interior de la embarcación; mientras se encontraban en una actividad de pesca, el escualo apareció y dos personas que quedaron cerca, buscaron resguardarse para no ser heridos.

De acuerdo con un video posteado en redes sociales, una persona estaba con su caña de pescar, cuando a lo lejos se ve un tiburón saltar, pero inmediatamente apareció otro que aterrizó en la cubierta de la embarcación, ocasionando el asombro de las personas también estaban en el barco.

Debido a lo ocurrido, las dos personas que se localizaban en la parte baja del yate, inmediatamente buscaron como subir por las escaleras para evitar al enorme pez, al desconocer la reacción que el escualo tendría.

Look out! A man on a fishing boat off Maine caught the unbelievable moment a cobalt blue mako shark jumped aboard. https://t.co/3fA9GVou6R pic.twitter.com/Ef5vS1KtCV

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) September 15, 2022