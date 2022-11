Crece el misterio en torno a lo que les sucedió a los trabajadores del Hospital Finochietto, en Buenos Aires, Argentina, quienes no salen de la conmoción tras ver un video registrado por las cámaras de seguridad, en las cuales se ve a la puerta automática abrirse y al guardia registrar a una paciente “fantasma” que solicitó pasar al área de urgencias.

Le tomó los datos personales y le ofreció trasladarla en silla de ruedas pero la supuesta mujer prefirió ir por sus propios medios. Con el correr de las horas, el seguridad se acercó a los médicos para consultarles por la paciente, sin embargo, le dijeron que la persona nunca llegó para ser atendida.

Ante eso, decidieron revisar las cámaras y se dieron con que en las imágenes no se ve a la paciente. Pero sí se puede apreciar al guardia actuar como si hubiera una persona junto a él.

Cuando controlaron el registro, también se llevaron una sorpresa que los datos pertenecían a una mujer que había fallecido el día anterior en el mismo hospital. Este hecho paranormal ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada del sábado, 12 de noviembre de 2022. Usuarios de las redes sociales reaccionaron a la grabación de este hecho paranormal:

“Ustedes ven que la puerta se abre sola, no. Eso le da credibilidad al tipo. Que se yo, para mí sí pasó de verdad. Además tenía anotado nombre apellido y dni, estás cosas pasan”, “ La última vez que pasó algo así fue en 1986. Elijo creer”, “Incluso si uno creyera que está actuando, se abre automáticamente la puerta. Por favor, me recorrió un escalofrío por la espalda”, “Me llega a pasar esto y me hago pis encima”, dicen algunos de los comentarios.