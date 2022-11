VIDEO. Decenas de ovejas caminan en círculos durante más de 10 días

Un rebaño de ovejas capta la atención del mundo entero, después de que fuera grabado por una cámara de seguridad de un establo en una extraña actitud. Los mamíferos fueron captadas caminando en un círculo perfecto sin parar. Los primeros reportes indican que el comportamiento lleva más de 10 días repitiéndose.

El extraño comportamiento habría iniciado a inicios de noviembre en solo uno de los 34 corrales de la granja donde fueron captadas las imágenes: el que lleva el número 13. El video referido, el cual tras ser difundido se ha viralizado, fue captado en una granja de la región de Mongolia Interior, al norte de China.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022