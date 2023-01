La reacción de Pep Guardiola tras caer eliminado en la Carabao Cub

El Southampton, último lugar de la Premier League, pudo olvidar por unas horas sus penas en el campeonato y darse el gusto de eliminar al Manchester City de Pep Guardiola en los cuartos de final Copa de la Liga inglesa, al que derrotó por 2-0.

El franco-senegalés Sékou Mara (23) y el maliense Moussa Djenepo (29) fueron los autores de los goles de los ‘Saints’ en la primera parte, dos goles que fueron suficiente para eliminar a los ‘cityzens’.

Guardiola reacciona tras el partido

El técnico español reaccionó en conferencia de prensa tras la eliminación ante el Southampton y no se guardó nada. Aseguró que jugando así “no tienen chances de nada”.

“Ganó el mejor equipo. No jugamos bien. En muchos partidos no empezamos bien, pero luego jugamos mejor. En este no lo hicimos. Cuando no estás preparado para este partido llegas un centímetro tarde y no marcas gol”, señaló el técnico español en conferencia de prensa finalizado el encuentro.

El Manchester City queda así eliminado de un torneo que conquistó en seis de las últimas nueve ediciones.

En semifinales, el Nottingham Forest jugará contra el Manchester United, que se clasificó el martes tras ganar 3-0 al Charlton, mientras que el Southampton se enfrentará al Newcastle, que eliminó al Leicester (2-0), según el sorteo celebrado después de los partidos de este miércoles.

La ida se disputará la semana del 23 de enero y la vuelta una semana más tarde.