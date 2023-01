Revelan que El Salvador será la sede del próximo Miss Universo

Previo a que coronaran a R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, como la nueva Miss Universo, se anunció que El Salvador será la sede del próximo #MissUniverse.

En un breve video transmitido durante el certamen de belleza de esta noche, el presidente de la República Nayib Bukele anunció que serán el país sede del concurso este 2023.

El más grande certamen de belleza, Mis Universo acaba de anunciar que el próximo será en nuestro país El Salvador, ahora ya no somos conocidos por lo negativo, eso quedo en el pasado. pic.twitter.com/5pwtPq3B6f

Es la segunda ocasión en que El Salvador es la sede de este certamen de belleza. En 1975, se llevó a cabo el evento en tierra cuscatleca. Era la primera vez que un país centroamericano se convertía en sede de dicho certamen y la segunda ocasión en la que una nación de Latinoamérica lo realizaba.

Cabe destacar que, la joven originaria de Estados Unidos, de tan solo 28 años, R’Bonney Nola se convirtió en la ganadora.

La ganadora recibirá un salario de alrededor de 250 mil dólares como salario anual. Además, recibirá objetos de las marcas patrocinadoras del concurso, asistencia a eventos muy importantes y actividades humanitarias.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023