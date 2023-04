Video muestra cómo policías matan a hombre tras operativo en dirección incorrecta

La Policía del estado de Nuevo México, en el sur de Estados Unidos, divulgó imágenes el viernes por la noche que muestran a agentes matando a tiros a un hombre después de responder a un llamado de emergencia pero en la dirección incorrecta.

El Departamento de Policía de la localidad de Farmington publicó videos de cámaras corporales y audio de agentes del servicio 911 que participaron del incidente, el 5 de abril, cuando tres efectivos acudieron a un llamado pero tocaron a la puerta de la casa equivocada.

Los oficiales respondían a una llamada sobre violencia doméstica en el número 5308 de la avenida Valley View, pero las imágenes los muestran arribando a una casa identificada con el 5305.

El jefe del Departamento, Steve Hebbe, ordenó la liberación de imágenes bajo la ley estatal “y por el deseo de ser comunicativo y transparente con la comunidad de Farmington, el público en general y los medios de comunicación”, según indicó un comunicado de la institución.

Las imágenes muestran a los agentes llamando a la puerta varias veces e identificándose como tales. Luego, solicitaron confirmación de la dirección del despacho y discutieron entre sí acerca de si estaban en la casa correcta.

🧵⚠️(Police Shooting)

The Farmington Police have released the bodycam footage from the night they showed to the wrong house. Mr. Dotson was asleep when they started knocking, they failed to announce themselves when he was close enough to hear it.

Before Robert comes to… pic.twitter.com/DpAHNAcq4d

— 🥀_Imposter_🥀 (@Imposter_Edits) April 15, 2023